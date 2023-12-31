Galatasaray'ın eski yıldızı Japonya takımının başına geçti

Japon futbol takımı Yokohama F. Marinos, teknik direktörlüğe Harry Kewell'ı getirdi.
45 yaşındaki Avustralyalı antrenörün kulüple anlaştığı, Yokohama Marinos'un resmi web sitesinde de açıklandı.
Galatasaray'da 3 sezon forma giyen Harry Kewell, 91 karşılaşmada 34 gol kaydetti.
2014 yılında Avustralya'nın Melbourne Victory takımında futbol hayatını sonlandıran Kewell, 2015'te İngiltere'de Watford U23 takımının başına geçerek antrenörlük kariyerine adım attı.
Harry Kewell, en son Celtic'te yardımcı antrenör olarak çalıştı.
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