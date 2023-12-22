Galatasaray'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması
Yeniden tartışmaların merkezi haline gelen Avrupa Süper Ligi'ne bir tepki de Galatasaray'dan geldi.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Avrupa Divan Mahkemesi’nin kararı sonrası yine tartışmaların odağı olan Avrupa Süper Ligi’ne katılmayacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılılar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Galatasaray SK olarak, Avrupa futbolunun gelecekteki refahının ancak kulüplerin UEFA ve FIFA ile güçlü bir ortaklık ve işbirliği içinde Avrupa Kulüpler Birliği aracılığıyla birlikte çalışmasıyla güvence altına alınabileceği yönündeki görüşümüzü yineliyoruz. Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği ve sözde Süper Lig projesini hiçbir şekilde desteklemeyen karar ışığında odak noktamız bu olacaktır.

Galatasaray SK, Avrupa Kulüpler Birliği çerçevesinde önemli bir rol üstlenmektedir ve bir kulüp olarak, Avrupa futbolunu tanımlayan değerleri korumak için diğer Avrupalı kulüplerimizle birlikte ECA aracılığıyla çalışmaya tamamen kararlıyız." İfadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Serdar Ali Çelikler tuhaf şeyler oluyor diyerek açıkladı. Skandalların perde arkasını ortaya çıkardı
Beşiktaş Avrupa'da son 16 turuna yükseldi
Son Haberler
Serdar Ali Çelikler tuhaf şeyler oluyor diyerek açıkladı. Skandalların perde arkasını ortaya çıkardı Spor
Serdar Ali Çelikler tuhaf şeyler oluyor diyerek açıkladı. Skandalların perde arkasını ortaya çıkardı
Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar aştı Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar aştı
Meclis'te 6 dakika boyunca terörist bebek katili Öcalan'ı övdü. Bütün milletvekilleri de dinledi Gündem
Meclis'te 6 dakika boyunca terörist bebek katili Öcalan'ı övdü. Bütün milletvekilleri de dinledi
Mucize otu böyle kullanırsanız cilt problemlerine deva oluyor Şifalı Bitkiler
Mucize otu böyle kullanırsanız cilt problemlerine deva oluyor
Gazze’de ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi Dünya
Gazze’de ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi
Ali Babacan'dan Akşener'e 'korkak' tepkisi Gündem
Ali Babacan'dan Akşener'e 'korkak' tepkisi
Şifa deposu ot kış hastalıklarına böyle çare oluyor Şifalı Bitkiler
Şifa deposu ot kış hastalıklarına böyle çare oluyor