Galatasaray'ı eski yıldızı yıktı. Taraftar kahroldu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray'ı eski yıldızı yıktı. Taraftar kahroldu
Pınar Karşıyaka, Errick McCollum'un yıldızlaştığı maçta Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçında; Galatasaray Ekmas ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda, baştan sona büyük heyecana sahne olan mücadeleyi konuk ekip Pınar Karşıyaka 86-92’lik skorla kazanmayı başardı.

Ufuk Sarıca'nın ekibi 18. galibiyetini alırken, Yakup Sekizkök yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar 13. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın yıldızı; 22 sayı, 5 ribaund ve 5 asistlik performans sergileyen Errick McCollum oldu. 2016/2017 ve 2015/2016 sezonlarında Sar-Kırmızılı formayı giyen 36 yaşındaki ABD'li guard, eski takımını yıktı.

Mücadelenin ilk çeyreğini 23-20 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka soyunma odasına da 47-39 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte 65-65 eşitlik vardı. Son bölümde öne geçmeyi başaran Karşıyaka maçı 92-86 kazandı.

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