De Bruyne şov yaptı Manchester City farklı kazandı

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De Bruyne şov yaptı Manchester City farklı kazandı
Premier Lig'in 32. haftasında Manchester City, Crystal Palace deplasmanına çıktı.

Şampiyonluk yarışı veren Manchester City, Crystal Palace ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, 1-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı ve kritik haftalarda hata yapmadı.

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Ev sahibi 3. dakikada Mateta ile öne geçti. Ardından City 13' ve 70' De Bruyne, 47'de Lewis ve 66'da Haaland ile bulduğu gollerle skoru 4-1'e getirdi.

86. dakikada Edouard, Crystal Palace adına farkı 2'ye indiren golü kaydetti.

Belçikalı yıldız oyuncu Kevin De Bruyne, mücadelede gösterdiği 2 gol 1 asistlik performans ile galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sonuçla Manchester City, maç fazlasıyla puanını 70 yaptı ve bir maç eksiği olan lider Liverpool ile puanını eşitledi.

Crystal Palace ise 30 puanla 14. sırada yer aldı.

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