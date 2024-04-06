Beşiktaş yönetimi açıkladı. Önümüzdeki sezon da takımın başında

Kaynak: HaberTürk
Beşiktaş yönetimi açıkladı. Önümüzdeki sezon da takımın başında
Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven Dusan Alimpijevic'in takımda kalacağını açıkladı.

Bu sezon mücadele ettiği Eurocup’ta yarı finale kadar yükselerek büyük bir başarı kaydeden Beşiktaş Emlakjet’te Basketbol Şubesi İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven taraftarlara beklenen müjdeyi verdi.

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Başantrenör Dusan Alimpijevic’in önümüzdeki sezonda takımın başında bulunacağını söyleyen Arseven yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dusan Alimpijevic ile anlaştığımızda önümüzdeki sezon da devam edecek şekilde kontrat yaptık. Hocamız burada ailesi ile birlikte mutlu. İyi bir sezon geçiriyor. Çok farklı bir karakter. Beşiktaş'ı sahiplenmiş durumda. Önümüzdeki sezon da kendisi kontratlı hocamızdır. Kendisiyle de görüştük ve kalmak istiyor. Gelecek sezonun kadrosunu da şimdiden şekillendirmeye başladık. Hiçbir sıkıntı yok. Yeni sezonda da birlikte devam edeceğiz."

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