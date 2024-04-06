Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin başında sahaya kimin çıkacağı belli oldu

Kaynak: Sports Digital
Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin başında sahaya kimin çıkacağı belli oldu
Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkmaya karar veren Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinde kimin olacağı netleşti.

Fenerbahçe Yönetimi yarın Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkma kararı almıştı.

Sarı-Kırmızılı ekip tam kadro halinde Şanlıurfa'ya giderken, Sarı-Lacivertliler'in sahaya 9 kişiyle çıkacağı iddia ediliyor. Başlama düdüğünün ardından 3 futbolcunun sakatlık sebebiyle kenara gelmesi, karşılaşmanın 3-0 hükmen Galatasaray lehine sonuçlanması bekleniyor.

Yarınki karşılaşmada Fenerbahçe'de takımın başında kimin olacağı merak ediliyordu.

Sports Digital'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal, Şanlıurfa'ya gitmeyecek.

Akademi antrenörlerinin de "A Takım" sözleşmesi olmadığı için Fenerbahçe'nin başında yardımcı antrenörlerden birinin geçeceği belirtildi.

Bu ismin de Zeki Murat Göle olacağı kaydedildi.

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