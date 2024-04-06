Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin başında sahaya kimin çıkacağı belli oldu

Fenerbahçe Yönetimi yarın Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkma kararı almıştı.

Sarı-Kırmızılı ekip tam kadro halinde Şanlıurfa'ya giderken, Sarı-Lacivertliler'in sahaya 9 kişiyle çıkacağı iddia ediliyor. Başlama düdüğünün ardından 3 futbolcunun sakatlık sebebiyle kenara gelmesi, karşılaşmanın 3-0 hükmen Galatasaray lehine sonuçlanması bekleniyor.

Yarınki karşılaşmada Fenerbahçe'de takımın başında kimin olacağı merak ediliyordu.

Sports Digital'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal, Şanlıurfa'ya gitmeyecek.

Akademi antrenörlerinin de "A Takım" sözleşmesi olmadığı için Fenerbahçe'nin başında yardımcı antrenörlerden birinin geçeceği belirtildi.

Bu ismin de Zeki Murat Göle olacağı kaydedildi.