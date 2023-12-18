Chelsea Galatasaray için İstanbul’a geliyor

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Chelsea Galatasaray için İstanbul’a geliyor
İngiliz basını Chelsea’nin Galatasaray’ın yıldızı Sacha Boey için Sarı Kırmızılı yönetimle temas kurmaya hazırlandığını yazdı.

Mauricio Pochettino teknik direktörlüğünde sıkıntılı günler geçiren ve Premier Lig'de 10. sırada yer alan Chelsea, kış transfer döneminde rotasını İstanbul’a çevirdi.

The Sun Chelsea’de, Reece James'in yaşadığı sakatlık sebebiyle ve kronikleşen sakatlık durumundan dolayı sağ bek transferi için Galatasaray’ın yıldızına rotayı çevirdiğini yazdı.

Haberde Chelsea’nin sağ bek transferi Galatasaray forması giyen Sacha Boey'le ilgilendiği belirtildi.

İngiliz temsilcisinin kadrosunda bulunan bir diğer Fransız sağ bek olan Malo Gusto'nun da oynayabileceği ancak Sacha Boey'in oyun zekası, fiziksel olarak ve defansif olarak çok daha üstün olduğu vurgulandı.

Son olarak Chelsea'nin, Sacha Boey'i kadrosuna katmak için yaklaşık 25 milyon euroluk bir teklif yapacağı da ifade edildi.

Haberin detaylarında Chelsea'nin kış transfer döneminde Brighton forması giyen genç santrfor Evan Ferguson ve Benfica forması giyen genç orta saha Joao Neves'i kadrosuna katmak için iki oyuncuya 115, 115 olmak üzere toplamda 230 milyon euroluk bir teklif yapacağı vurgulandı.


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