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  • Galatasaray'ı bağlasan durmaz. ''Antalyaspor iyi direndi'' Sedat Kaya yazdı

Galatasaray'ı bağlasan durmaz. ''Antalyaspor iyi direndi'' Sedat Kaya yazdı

Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 21:15
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Sedat Kaya yazdı. ''Antalyaspor iyi direndi'' Galatasaray'ı bağlasan durmaz.

Galatasaray'ı bağlasan durmaz. ''Antalyaspor iyi direndi'' Sedat Kaya yazdı
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SEDAT KAYA / Yeniçağ

Galatasaray’da öyle bir kadro var ki, bağlasan durmaz.
Birini tutsan, diğeri susmaz.
Forvette Kerem, Mertens, İcardi. Adeta bir ihma timi.
Onlara  takviye kuvvet: Rashica, Oliviera, Torreira.
Sürprizler  Sacha Bey, Nelsson ve Emre.
Düşünsenize Mata ve Gomis bile  yedekte.
Bu kadroya her takım karşı durduramaz.
Bu kadroyu durdurmak için mangal gibi değil, aslan gibi yürekli futbolculara sahip olmak gerek.
Maç öncesi herkes böyle düşünüyor ve Galatasaray’ın kolay kazanacağını umuyordu.
Sarı Kırmızılılar beklenildiği gibi kazandı ama bu hiç kolay olmadı.

ANTALYASPOR’DAN MÜTHİŞ DİRENİŞ
Çünkü  sahada aslan gibi direnen bir Antalyaspor vardı.
Galatasaray ilk yarıda üstün gözükse de pozisyona girmekte zorlandı.
Antalyaspor eksik kadrosuna rağmen ilk 45’te çok akıllı bir futbol sergiledi. 
Geçen hafta Hatayspor karşısında ilk yarıda  rakip ceza alanında 43 kez topla buluşan Galatasaray’ın bu akşam sadece 19 kez buluşması, Antalyaspor’un bu akıl dolu, ne yaptığını bilen, dirençli futbolunun eseriydi.
Üstelik sadece iyi savunma yapmakla kalmadılar, tek paslarla  hızlı çıktılar, Galatasaray savunmasının arkasına kolay sızdılar.
18.dakikada Larsson’un şutu direkte patlamasa soyunma odasına önde gidebilirlerdi.
Antalyaspor savunması Galatasaray’ın ihma timi Kerem, Mertens, İcardi’yi durdurunca Sacha Boey gole yaklaştı.
35.dakikada arka direğe açılan topa harika vurdu ama Antalyaspor’un yeni transferi Meksikalı kaleci Helton da harika kurtardı.
Aynı Helton 42’de Abdülkerim’in kafa şutunu da aynı güzellikle çeldi.

10 DAKİKADA  KARŞILIKLI 3 GOL
İkinci yarıda Galatasaray oyunu kanatlara yayınca, daha çok pozisyon bulmaya, golcülerini  daha çok topla buluşturmaya başladı.
49.dakikada sağdan Kerem’in ortasında İcardi, iki Antalyaspor savunma oyuncusunun arasında kafayla golü bulmayı başardı.
Ama dedik ya, Antalyaspor öyle kolay pes edecek görünümde değildi.
Onların da  galibiyeti hedeflediği belliydi.
İcardi’nin golünden 5 dakika sonra bu kez Luis Ardiano kafaya Muslera’yı avladı ve skoru eşitledi.
Galatasaray baktı ki, karşısındaki rakip öyle kolay lokma değil, maça daha fazla ağırlığını koymaya başladı.
Sarı-Kırmızılılar 59’da biraz da şans faktörüyle öne geçtiler. Sacha Boey'in ortasında Sergio Oliveira kafayı vurdu, Sherel Floranus’un dizine çarpan top kendi kalesine gol oldu.

LİDER G.SARAY ŞANSIYLA KAZANDI
Floranus’un kendi kalesine attığı golle sahadan 3 puanla ayrılan Galatasaray, liderlik koltuğunda gözünü  en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin Pazartesi günü Ümraniyespor ile yapacağı maça çevirdi. 
Sarı-Kırmızılılar bir maç fazlasıyla Fenerbahçe’nin 7 yap önündeler. Galatasaray bu galibiyetle ayrıca galibiyet serisini 12 resmi maça çıkardı.
Antalyaspor’a gelince. 
Nuri Şahin’in oyuncuları başa baş bir futbolla alkış aldılar.
Kendi kalelerine attığı gol olmasa sahadan beraberlikle ayrılabilirlerdi.
Yeni transfer Brezilyalı kaleci Helton da ilk maçında kalitesini gösterdi. 
Antalyaspor bu oyununu sürdürürse, düşme korkusu yaşamaz.

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