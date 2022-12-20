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Galaxy S23 Ultra'nın kamerası için tasarım değişti. Samsung duyurdu

Samsung'un tanıtımını yapması beklenen Galaxy S23 modelinde kamera değişikliğine gidildiği duyuruldu.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 12:18
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Samsung yeni cihazı Galaxy S23 Ultra'nın kamerasının tasarımını değiştirdi

Galaxy S23 Ultra'nın kamerası için tasarım değişti. Samsung duyurdu
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Akıllı telefon kullanıcılarının büyük çoğunluğu, ön ve arka kamera kalitesine önem veriyor. Samsung da bu durumu fark etmiş olacak ki tanıtımı yapılacak olan yeni cihazı Galaxy S23 için tasarım değişikliğine gitti. Samsung’un yeni çıkardığı modelleri için diğer cihazlarla zorlu rekabet oluşturmak istediği ifade edildi.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Samsung Galaxy S23 Ultra modelinin ön kamerasında önceki modellere göre önemli bir değişiklik olacağı aktarıldı.

Galaxy S23 Ultra’nın ön kamerasının, 12 Megapiksel çözünürlüğünde olacağı ifade edildi. Samsung, Galaxy S22 Ultra modelinde 40 Megapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerası kullanmıştı.

Yeni çıkacak olan Galaxy S23 Ultra’nın, arka kamerasında ise 200 Megapiksel ana ve 10x optik yakınlaştırmalı telefoto lens olacağı ifade edildi. Ayrıca cihazın üçüncü bir kamerayla da geleceğinin düşünüldüğü belirtildi.

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