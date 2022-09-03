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  • Gazeteci Mustafa Balbay'dan flaş iddia: Türkiye Özgür Suriye Ordusu üyelerine ayda 500 dolar veriyor

Gazeteci Mustafa Balbay'dan flaş iddia: Türkiye Özgür Suriye Ordusu üyelerine ayda 500 dolar veriyor

Gazeteci, yazar Mustafa Balbay, ‘Bölgesel Savaşlar ve Göç Sorunu Bağlamında Suriyeli Sığınmacılar’ panelinde, “Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu Özgür Suriye Ordusu üyelerine ayda 500 dolar veriyor. Geçtiğimiz aylarda eylem yaptılar bunu beğenmediklerini ilan ettiler” dedi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 22:29
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Gazeteci Mustafa Balbay'dan flaş iddia: Türkiye Özgür Suriye Ordusu üyelerine ayda 500 dolar veriyor

Gazeteci Mustafa Balbay'dan flaş iddia: Türkiye Özgür Suriye Ordusu üyelerine ayda 500 dolar veriyor
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Gazeteci, yazar Mustafa Balbay, ‘Bölgesel Savaşlar ve Göç Sorunu Bağlamında Suriyeli Sığınmacılar’ panelinde, “Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu Özgür Suriye Ordusu üyelerine ayda 500 dolar veriyor. Geçtiğimiz aylarda eylem yaptılar bunu beğenmediklerini ilan ettiler” dedi.

Evrensel İnsan Hakları Derneği (EİHD), bugün Ankara’da ‘Bölgesel Savaşlar ve Göç Sorunu Bağlamında Suriyeli Sığınmacılar’ paneli düzenledi. Mülkiyeliler Birliği’nde yapılan panele konuşmacı olarak; Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü Burçak Sel, Gazeteci-yazar Mustafa Balbay, Prof. Dr. Mustafa Durmuş ve Musa Ceylan katıldı. Etkinlikte EİHD Genel Başkanı Ali Haydar Çelebi ile yardımcıları Ebru Figen Meydan ve Musa Ceylan da yer aldı.

Musa Ceylan, düzenlenen etkinlikte, “Birkaç aylık kurulmuş bir derneğiz ve önümüzdeki dönem yapacağımız etkinliklerle Türkiye’de yaşanan insan hakları sorunlarına dikkat çekmek, bu sorunların çözümü için üretilecek politikalara güç verme anlamında çalışacağız” dedi.

Mustafa Balbay ise Türkiye’deki göç sorununa ilişkin şöyle konuştu:

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ BU ÖZGÜR SURİYE ORDUSU ÜYELERİNE AYDA 500 DOLAR VERİYOR”

“Türkiye’nin göç dalgası bağlamında çok ilginç bir konumu var. Biz; bir, göç veren bir ülkeyiz. Dünyada nüfusuna oranla ülke nüfusunun en çok ülke dışında olduğu devletlerden biri Türkiye. İki, göç alan bir ülkeyiz. Afgan, Sudan, çevremizdeki ülkelerden pek çok kişi Türkiye’ye geliyor. Üç, göç yolu üzerindeki bir ülkeyiz. Böylesine üç konunun iç içe girdiği başka bir ülke yok.

Türkiye’nin Suriyeliler sorunu bitmeyecek. Bu çok çetrefilli… Benim araştırmalarımda, zaman zaman bölgeye gittiğimde, büyükşehirlerde karşılaştığımda beş grup Suriyeli var. Bir, can güvenliği nedeniyle Türkiye’ye gelmişler; iki, ekonomik durumu biraz iyi, Türkiye’de hayat sürdürenler; üç, Suriye’deki iç savaşı yönetmeyi Türkiye’ye taşıyanlar; dört, Suriye devletinin gönderdiği istihbaratçılar; beş, Özgür Suriye Ordusu’nun aileleri. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu Özgür Suriye Ordusu üyelerine ayda 500 dolar veriyor. Geçtiğimiz aylarda eylem yaptılar bunu beğenmediklerini ilan ettiler.

“TERÖRLE MÜCADELEYE HARCADIĞIMIZ PARANIN KABACA 600 MİLYAR DOLARI GEÇTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR”

Çözüm olarak; GAP’ı bu ülke arasındaki bir sınır, bir yüksek duvar yapmak yerine bir paylaşım haline getirebilirdik diye değerlendiriyorum. Şu an bizim bugüne kadar terörle mücadeleye harcadığımız paranın kabaca 600 milyar doları geçtiği değerlendiriliyor. Bunun yüzde 1 ile o bölgedeki kanallar her iki tarafı da sulayacak hale gelebilirdi.”

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Uzay Fenercioğlu
3.09.2022 23:01
Libya'da TSK'nın kullandığı ÖSO mensubu Suriyeli ve diğer yabancı paralı askerlere aylık ödenen paralar da var. Yalnızca Suriye ile sınırlı değil.  
 
Yalçın Türk
3.09.2022 22:55
din-iman allah-kitap diye diye milletin cebindeki doları niye bozdurmak istedikleri belli oldu..  
 
Asker
3.09.2022 22:46
Ülkenin paraları nerelere harcanıyor millet açlıkla boğuşuyormuş kimin umurunda.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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