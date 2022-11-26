Nevşin Mengü ile Bakan Varank çatıştı: O ona mesaj atıyor, o ona mesaj atıyor

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında gerçekleştirdiği yayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ilgili çok konuşulacak bir ima yaptı.



Mengü, Varank'ın ODTÜ'ye sınav sorularını çalarak girdiği imasında bulundu. Varank'ın İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu hatırlatan Mengü, ODTÜ hazırlık sınıfında İngilizce eğitim verildiğini söyledi ve "Varank'ın hazırlık okuması gerekirdi, hazırlığı atladı mı artık ne yaptı? Belki de ODTÜ'ye nasıl girdiyse hazırlığı da öyle atlamıştır. Hatırlayın öyle dönemler oldu." ifadelerini kullandı.



VARANK'TAN YANIT GECİKMEDİ: NASIL DA ZORLARINA GİDİYOR!

Mengü'nün videosunu alıntılayan Mustafa Varank, Mengü'yü de etiketleyerek yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca nasıl da zorlarına gidiyor! Ben Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştım, beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi. Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır?"







Bunun üzerine Varank'ın paylaşımını alıntılayan Mengü ise "Hapse girmek istemiyorum o nedenle yanıt vermeyeceğim." dedi.





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