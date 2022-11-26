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Nevşin Mengü ile Bakan Varank çatıştı: O ona mesaj atıyor, o ona mesaj atıyor

Gazeteci Nevşin Mengü'nün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ODTÜ'ye soruları çalarak girdiğini ima etmesinin ardından ikili arasında Twitter üzerinden kavga çıktı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 12:00
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Gazeteci Nevşin Mengü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çatıştı: O ona mesaj atıyor, o ona mesaj atıyor

Nevşin Mengü ile Bakan Varank çatıştı: O ona mesaj atıyor, o ona mesaj atıyor
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Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında gerçekleştirdiği yayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ilgili çok konuşulacak bir ima yaptı.

Mengü, Varank'ın ODTÜ'ye sınav sorularını çalarak girdiği imasında bulundu. Varank'ın İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu hatırlatan Mengü, ODTÜ hazırlık sınıfında İngilizce eğitim verildiğini söyledi ve "Varank'ın hazırlık okuması gerekirdi, hazırlığı atladı mı artık ne yaptı? Belki de ODTÜ'ye nasıl girdiyse hazırlığı da öyle atlamıştır. Hatırlayın öyle dönemler oldu." ifadelerini kullandı.

VARANK'TAN YANIT GECİKMEDİ: NASIL DA ZORLARINA GİDİYOR!
Mengü'nün videosunu alıntılayan Mustafa Varank, Mengü'yü de etiketleyerek yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca nasıl da zorlarına gidiyor! Ben Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştım, beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi. Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır?"



Bunun üzerine Varank'ın paylaşımını alıntılayan Mengü ise "Hapse girmek istemiyorum o nedenle yanıt vermeyeceğim." dedi.

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Hamit Seki
26.11.2022 12:15
Fetö'nün desteğiyle yüzlerce kişi Amerikada kariyer misafirliğinde bulundu ve şişirildi. Liyakattan anladıkları bu olduğu için hepsi hizmet için hedef Türkiye Cumhuriyeti.  
 
Adalet
26.11.2022 12:09
Yarası olan gocunur, son 20 yıldır kanayan o kadar çok yara var ki artık merhem de şifa olmuyor  
 
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