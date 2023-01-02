Uğur Yanıkel'in ölümünde büyük ihmal

Halk TV’nin web sitesi halk.com.tr bünyesinde YouTube Koordinatörü olarak çalışan gazeteci Uğur Yanıkel'in ölümünde ihmal olduğu öğrenildi.

Uğur Yanıkel, 24 Aralık tarihinde hayatını kaybetti. İstanbul Emniyeti'nin yaptığı çalışma sonucunda, Yanıkel’in Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın yanında bulunan parkta dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik isnat duvarından düştüğü belirlendi. Yerde bir saate yakın baygın yatan Yanıkel, 00.30 sıralarında ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

halktv.com.tr'nin haberine göre, hastaneye geldiğinde bilinci açık olan Yanıkel, kırmızı alana alındı ve 00.45 sıralarında kan alma ile radyolojik görüntüleme talebi sisteme girildi. Ancak kanları alınırken, sisteme girilmesine rağmen Yanıkel'in görüntülemesi yapılmadı. 03.45’te ise Yanıkel yaşamını yitirdi.

HASTANE AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDI

Doktor tarafından radyolojik görüntüleme talebinin sisteme girilmesine rağmen 3 saat boyunca görüntülemenin neden yapılmadığı sorulan hastane yetkilileri herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Yetkililer yalnızca, konuya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi.