Gaziantep'te büyük hata inanılmaz gol. Jesus da şaşırdı

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında hiç beklemediği bir anda gol kazandı.

Maçın 8. dakikasında Crespo sağdan uzun bir orta yaptı. Kaleci Günay topu almak için ileri çıkmışken, araya takım arkadaşı Ertuğrul girdi. Dokunduğu top bom boş durumdaki Valencia'nın önüne düştü. Valencia da topu filelere yolladı ve Fenerbahçe öne geçti.

Golü Valencia'nın sevinmemesi dikkat çekti.