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Çalışmak isteyen 10 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü

Gaziosmanpaşa'da, Özbekistan uyruklu Abdujalol Umırzokov (45), 3 çocuğunun annesi 10 yıllık eşi Shakhko Mukhtarova'yı (33) çalışmak istediği için bıçaklayarak öldürdü.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 15:19
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Gaziosmanpaşa’da kadın cinayeti. Özbekistan uyruklu Abdujalol Umırzokov 3 çocuğunun annesi 10 yıllık eşi Shakhko Mukhtarova'yı çalışmak istediği için bıçaklayarak öldürdü

Çalışmak isteyen 10 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
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Özbekistan uyruklu Abdujalol Umırzokov (45), eşi Shakhko Mukhtarova (33) ve 3 çocuğu ile 7 ay önce Türkiye'ye geldi.

Shakhko Mukhtarova (33) 2 ay önce iş bularak Şanlıurfa'ya gitti ve tekrardan İstanbul Fatih'e döndü. Eşinin döndüğünü öğrenen Abdujalol Umırzokov, 25 Kasım Cuma günü Fatih'e giderek eşini Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'ndeki eve getirdi.

Shakhko Mukhtarova burada telefonda iş görüşmesi yaptıktan sonra Abdujalol Umırzokov'a Şanlıurfa'ya geri dönmek istediğini söyledi. İkili arasında bu konuyla ilgili tartışma başladı.

Tartışma sonrasında Abdujalol Umırzokov mutfaktan aldığı bıçakla 3 çocuğunun annesi 10 yıllık eşi Shakhko Mukhtarova'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Kavga sesleri üzerine komşular durumu polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek Abdujalol Umırzokov'u gözaltına aldı. Sağlık ekipleri Shakhko Mukhtarova'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Umırzokov, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"TUHAF HAREKETLERİ VARDI"

Mahalle esnaflarından Metin İşal, "Akşam olay saat 22.00 gibi oluyor. 1 aydır burada yaşayan Özbek vatandaşın cinayet işlediğini duyduk. Olay yeri inceleme polisleri geldi. Karısını bıçakladığını duyduk.

Kendisi birkaç kere bizim dükkanımıza gelmişti. Tuhaf bir hali vardı. Anlattıklarından bir şey anlamıyorduk tabii. Adam iri yarı birisiydi hareketleri tuhaftı. Neden öldürdüğünü bilmiyorum. Karısıyla tartıştığını ve olayı gerçekleştirdiğini duyduk" dedi.

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