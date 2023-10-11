Çatışmalara ilişkin doğru bilinen yalanlar. Hamas İsrail savaşı beşinci gününde tüm şiddetiyle sürüyor

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar beşinci gününde de devam ediyor. İnternette çatışmalara ilişkin çok sayıda yanlış bilgi yayılıyor. İşte doğru bilinen savaş yalanları…

Çatışmalara ilişkin doğru bilinen yalanlar. Hamas İsrail savaşı beşinci gününde tüm şiddetiyle sürüyor

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar, 7 Ekim Cumartesi sabahı Hamas’ın saldırılarıyla başladı.

Beşinci gününe giren çatışmalarda birçok sosyal medya kullanıcısı, kamuoyunun algısını şekillendirmek amacıyla yanlış altyazılı görüntüler veya değiştirilmiş belgeler de dahil olmak üzere yanıltıcı veya asılsız iddialar paylaşıyor.

Arab News, Reuters haber ajansından aktardığı, yaygın olarak paylaşılan iddialardan bazılarını İngilizce, İbranice ve Arapça dillerinde kontrol edip derledi.

ODATV’nin haberine ve Talha Özmen’in çevrisine göre; savaşta bazı yanlışlar şu şekilde;

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YANLIŞ PARAŞÜTÇÜLER

Hamas 7 Ekim'de saldırı başlattığında, roket ateşiyle desteklenen militanlar yamaç paraşütleriyle İsrail'e uçtu. Ancak sosyal medyada binlerce kişi, Kahire'deki Mısır Askeri Akademisi üzerinde paraşütle atlayan Mısırlı paraşütçülerin görüntülerini izledi.

Videoyu paylaşan doğrulanmış bir hesap, "İZLEYİN: Hamas'ın silahlı adamları İsrail'deki müzik festivaline yamaç paraşütüyle atlarken ve büyük bir ölümcül saldırı başlatırken görülüyor," diye yazdı.

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Reuters'in haberine göre ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e "uygun olan tüm destek araçlarını" teklif etti ve askeri gemi ve uçakları İsrail’e gönderdi.

Ancak, internette bazı kişilerin yanlış bir şekilde iddia ettiği gibi, Biden İsrail'e 8 milyar dolarlık askeri yardım yapılmasına izin vermedi.

İddia, Biden'ın Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımı onayladığı Temmuz ayına ait bir Beyaz Saray belgesinin değiştirilmiş görüntüsüne dayandırılıyor.

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MÜZİK FESTİVALİNDEN ESKİ GÖRÜNTÜLERİ

İsrail'in Reim kibbutzunda binlerce kişinin katıldığı bir müzik festivali, Gazze sınır duvarlarını aşan Haman militanlarının ilk hedeflerinden biriydi.

Ancak sosyal medyada “festivalin saldırıya uğradığı an” diye yayılan video aslında üç gün öncesine ait çıktı. Çekilen videoda ABD'li şarkıcı Bruno Mars hayranlarının, şarkıcıyı izlemek için Tel Aviv'deki bir konser alanına koştuğu görülüyor.

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YALAN İDDİA: ORTODOKS YAHUDİLER SİLAHLARDAN 'KAÇIYOR'

Sosyal medya kullanıcıları tarafından “Kudüs'te hava saldırısı sirenlerinin çalmasıyla kaçışan Yahudileri” gösterdiği iddia edilen bir başka videonun Ekim ayında yaşanan çatışmalarla ilgisi bulunmuyor.

Video ilk olarak 7 Ekim'den en az dört gün önce internette yayınlandı. Klipte İbranice konuşan bir kişi, Ortodoks Yahudilerin duaların ardından Batı Duvarı'ndan çıkışını gösterdiğini anlatıyor.

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'KAYIP KIZ' EKİM ÇATIŞMALARINI İŞARET EDİYOR

İnternette paylaşılan bir videoda, İsrailli kız çocuğu ile Arapça konuşan bir adam, Hamas militanlarının şok saldırısının ardından kaçırılan bir kızla birlikte görüldüğü şeklinde yanlış bir tanımlamayla paylaşıldı.

"Kayıp kız" başlıklı videoda bir adamın Arapça olarak "Ailen kim? Annen nerede, baban nerede, kiminle geldin?" sorularını sorduğu anlaşıldı.

Reuters Gazze'ye yönelik kadın ve çocuk kaçırma olaylarını haberleştirirken, yukarıdaki video 7 Ekim saldırılarından yaklaşık bir ay önce, 8 Eylül'de TikTok'ta yayınlandı.

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