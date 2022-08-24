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Burcu Esmersoy nişanlısıyla tanışmasını ilk kez anlattı

Sunucu Burcu Esmersoy, Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'ye evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Nazım Akmandil ile nasıl tanıştığını anlattı. İşte Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil'in tanışma hikayesi…

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:06
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Burcu Esmersoy’un nişanlısıyla tanışma hikayesi şaşırttı!

Burcu Esmersoy nişanlısıyla tanışmasını ilk kez anlattı
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Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler'de konuğu Burcu Esmersoy oldu. Renkli kişiliği ile tanınan ve sevilen Burcu Esmersoy, Ceyda Düvenci ile filtresiz, sımsıcak bir sohbet gerçekleştirdi.
Esmersoy, sevgilisiyle tanışma hikayesini ilk kez anlattı. 

BOMBOŞ BİR UÇAKTA YAN YANA OTURDUK

"Bir sabah 8.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B'ye oturduk biz. Boş uçakta yanyana! Uçak kalkmadan uyurum ben, yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben. Dikine uyuyabilen bir insanım, ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben diye, başka yere oturdum. Uçak indi, uçaktan indik, pasaport kuyruğuyla karşılaştım, 1 saat 45 dakika! O kuyrukta 2 tane Türk, konuşmaya başladık. Hikayeyi kimse bilmiyor, ilk kez anlatıyorum"


ESKİDEN KENDİME MEDYA MAYMUNU DİYORDUM

Burcu Esmersoy, tüm samimiyetiyle kendisini anlatırken: "Eskiden kendime medya maymunu diyordum. Şimdi hoşuma gitmiyor söylediğim laf. Benlik bir durum değildi, benim yaptığım, benim tercih ettiğim bir şey değildi, magazinin ihtiyaçlarına yönelik, çoğu zaman senin bile denk geldiğin dönem olmuştur. Malzemesizlikten kapının çalındığı zamanlar! Magazin programı sunmuş biri olarak magazinci arkadaşlara laf edecek bir insan değilim, kalp kırmadığı sürece, dürüstçe herkes her işi yapabilir. Sosyal medyayla güç benim elime geçti. Orada da yarış var. Seninle ilgili çok şey söyleniyor, oradan kendini ifade etmek zorunda kalıyorsun" cümlelerini kurdu.


 

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