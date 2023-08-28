Gençlerden sığınmacı göndermeli haramiler türküsü

Seçim döneminde paylaştığı şarkılarla gündem olan ‘yellowssi’ isimli sosyal medya fenomeni bu kez de 40 haramiler şarkısını düzenleyerek sığınmacılara gönderme yaptı. Bir dinleyen bir daha dinlemek isteyecek.

Gençlerden sığınmacı göndermeli haramiler türküsü

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Sosyal medyada yaptığı göndermeli şarkılarla gündem olan ‘yellowssi’ isimli genç, bu sefer de “40 Haramiler”e ilginç bir yorum kattı. Yellowossi, bu sefer de perküsyon sanatçısı Ceren Özdemir’le birlikte “40 Haramiler” şarkısını sığınmacılara gönderme yaparak değiştirdi, o anları “Deli gibi birileri” notuyla paylaştı.

Şarkının sözleri ise şöyle:

“Suri, Pakiler Afgan abiler Rus Veronika, Bangladeşliler. Yok mu dahası? Nerde Çinliler? Çok geçiktiniz doldu Hintliler…

Satmak, kaçmak, yurdu bırakmak yakışmaz oğlum bizim bu toprak. Çekinme ey Türk libidonu patlat. 5-10 çocuk yap işgali çortlat.

Yok mu abiler halka bir destek? Artık ücretsiz olmalı bal ve pekmez…
Asgari ücret bunlara yetmez ah bir refah olsa Türko affetmez.”

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