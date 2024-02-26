Galatasaray Antalyaspor maçı bitti savaş başladı

Sinan Boztepe "Böyle rezillik olmaz" dedi.

Antalyaspor başkanı, "Öncelikle futbolcularımızı kutluyoruz. 16 kişiye karşı harika bir mücadele ortaya koydular" diye sözlerine başlarken şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray'ı kendi sahasında baskı altına alan bir Antalyaspor vardı. Futbolcularımızı tebrik ediyoruz. 16 kişiye karşı böyle bir oyun oynadık! Bu saçmalık! Sabah çok yanlış açıklamalar yaptım, pişman oldum. Ama yaptığım açıklamalar ne kadar doğruymuş! Lanet olsun! Muazzam oynayan bir takım, bu kadar haksızlık olmaz. Penaltı, penaltı değil. Gol, ofsayt. Biz bugün 8 gol atsak, hakem dokuzuncu golü verirdi! Bu haksızlık! Biz artık kimseye yem olmayız. Lanet gelsin diyorum. Federasyon istifa etsin! Bu işi doğru yapacak birileri gelsin

"FENERBAHÇE'NİN RÖVANŞINI ALDI!"

"90 dakikayı izleyin. Penaltı, penaltı değil. Gol, ofsayt. Gördüğümüz kartlara bakın, Galatasaray hiç kart görmedi! Bu hakemler ne yapıyor, satılık mı? Bu kadar kirli bir futbol olmaz. Ortada bir emek var. Hakem, Fenerbahçe'nin rövanşını aldı! İki takım, şampiyonluk için mücadele edecek Anadolu kulüpleri rezil edilecek. Yazık! Günah! Galatasaray taraftarları, yanımızda penaltı olmadığını söyledi. Rezalet!"

"Bu işin suçlusu kimse hemen istifa etsin. Şu işi düzgün yapacak birileri gelsin. Rezil bunlar. Sabah çok yanlış açıklamalar yaptım dedim, şimdi daha kötüsünü yapıyorum"

"Sizi katletecekler diyorlardı, Türkiye'nin gözü önünde katledildik!"

Bugün yaşadığımız muamele Türk futbolunun utancıdır, Türk futbolunun nereye geldiğinin göstergesidir. Federasyon da rezil, hakemler de rezil. Bunlarda bir şey olmaz. MHK ve federasyon istifa etsin. Bu işi düzgün yapacak birileri gelsin!"