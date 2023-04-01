Elektronik postalarda devrime hazırlanın. Google çok yakında tüm dünyada kullanıma sunacak

Google pek yakında Gmail ve Google Dökümanlar'a entegre edilmiş yeni bir yapay zeka aracını duyurmaya hazırlanıyor. Arama motoru olarak başladığı macerasında kısa sürede yükselen Google kullanıcılarına her geçen gün yeni bir özellik sunuyor.

Google yakında tüm dünyada ses getirecek bir işe imza attı. Açık olarak testlerine başlanan bu araçlar Gmail, Google Dökümünlar, Google E-Tablolar, Google Chat gibi birçok popüler uygulamada kullanılabilecek.

Üzerinde çalışılan özellikle birlikte, artık elektronik postalarınızı siz değil Google yazacak.

İşte tek tek Google uygulamalarında yapay zekanın size sunacakları:

GMAIL

Kullanıcılar, doğum günü davetinden iş ön yazısına kadar her şeyi hazırlamak için üretken yapay zekayı kullanabilecek.

Google, kullanıcıların yazdıklarını alıp daha ayrıntılı hale getirebilecek veya madde madde özetleyebilecek.

Ayrıca bir mesajı rastgele oluşturup emojilerle süslemesini sağlayabilecek bir "Kendimi şanslı hissediyorum" seçeneği de olacak.

GOOGLE DOKÜMANLAR

Yapay zeka, metni daha ayrıntılı hale getirebilecek veya özlü olacak şekilde yeniden yazabilecek.

Blog gönderileri hazırlamak ve hatta şarkı sözleri yazmak için kullanılabilecek.

Web'de, hızlı giriş yapmanız gerektiğinde ortaya tıklandığında genişleyen bir "Yazmama yardım et" düğmesi olacak.

Gmail ve Dokümanlar'da, Google'ın test programındaki yapay zeka aracını test edenler geri bildirimler göndererek uygulamadaki eksiklerin giderilmesini talep edebilecek.

Bard için bir bekleme listesi yapan Google, kullanıcıların Google Workspace için yapay zeka araçlarını edinmesi için herhangi bir bekleme listesi belirlemedi. Bu yüzden yapay zeka özelliklerinin bir sürüm güncellemesiyle herkesin kullanımına sunulması bekleniyor.