Google'da bu hafta en çok ne arandı? İşte zirvedeki merak ettiklerimiz

Google tarafından paylaşılan 'haftanın en çok arananları' listesine bakıldığında Türkiye’deki internet kullanıcılarının en çok Fenerbahçe ve Sevilla arasında geçen futbol maçını arattığı görülüyor. Raporda yer alan bilgiye göre bu maçın arama trafiği, ani bir yükseliş gösterdi.

Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte internetteki aramalar da değişikliğe yol açtı. Google’da en çok aratılan ikinci konu, iftar saati oldu. Hemen ardında ise sahur vakti yer aldı. Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg’un ve ÖSYM/YKS’nin de arandığı detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

24 MART İLE 31 MART TARİHLERİ ARALIĞINDA GOOGLE TÜRKİYE’DE EN ÇOK ARANANLAR ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI: