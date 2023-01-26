Google Android için güvenlik katmanı oluşuyor. Hackerlar cihazlara erişemeyecek

Güvenlik konusunda akıllı telefon kullanıcıları genellikle iOS cihazları daha güvenli buluyor. Çünkü iOS’un Android’e göre hem daha stabil olması hem de daha güvenli bir kullanıcı deneyimine imkan sağlaması olarak yorumlanıyor. Teknolojinin gelişmesi ve akıllı telefonların güçlenmesiyle birlikte, bu karşılaştırmadaki stabilite kavramı zaman içerisinde değerini yitirdi.

Android’i daha güvenli bir platform haline getirmek isteyen Google, Android cihazlara güvenlik katmanı oluşturmak için yeni bir güncelleme yapma kararı aldı.

GOOGLE, ANDROİD 14 İLE BİRLİKTE ÖNEMLİ BİR GÜVENLİK KATMANI OLUŞTURACAK

TeknolojiOku.com’da yer alan bilgilere göre; Android 14 sürümüyle birlikte artık kullanıcılar eski uygulamaları yüklemeyecek. Buradaki eski sınırı şimdilik Android6.0 Marshmallow’un çok daha ileri çekilmesi şeklinde kurgulanacakken, sınırın hangi versiyondan çekileceğinin hala belli olmadığı belirtildi. Bununla birlikte daha önemli bir karar olarak Google, artık APK yüklenmesi de zorlaştıracağı aktarıldı.

Bu güncellemeyle birlikte sıradan bir Android kullanıcısı, Play Store’da bulunmayan bir uygulamanın APK’sını Google’da aratarak onu telefonuna indirip kuramayacak. Harici birkaç komut istemi daha yerine getirmek zorunda kalacak olan kullanıcı, bununla uğraşmak istemeyeceği için üçüncü parti mağazalardan indirilen ve zararlı yazılım içerme ihtimali yüksek olan uygulamalara olan talep azalacaktır.