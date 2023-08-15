Google Fotoğraflar ‘Anılar’ bölümü yenilendi, yapay zeka ile daha da eğlenceli hale geldi

blog.google'den derlenen haberine göre; yeni özellik, gezi, kutlama, günlük anıları gibi şeyleri içeren albüm benzeri bir zaman çizelgesi oluşturuyor. Yeni Anılar görünümü, şu anda yalnızca Amerika’da belli hesaplara sunuluyor.

Anılar Görünümü Nedir?

Anılar görünümü, Google Fotoğraflar’ın yapay zeka tarafından desteklenen yeni bir özelliği. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar fotoğraf ve videolarını albüm benzeri bir zaman çizelgesinde görebiliyor. Ayrıca, kullanıcılar anılar görünümüne belli fotoğrafları ekleyip kaldırabiliyor, hatta uygulamanın hazırladığı fotoğraflar yerine kendi anılar görünümünü oluşturabiliyor. Kullanıcılar, Google Fotoğraflar’ın belirlediği başlıkları kullanmak yerine kendi başlıklarını oluşturabiliyor. Bu noktada yapay zeka da başlık önerisinde bulunuyor.

Anılar Görünümü Nasıl Kullanılır?

Anılar görünümü, Google Fotoğraflar uygulamasının en üstünde yer alıyor. Kullanıcılar, buradan anılarına göz atabiliyor, düzenleyebiliyor veya paylaşabiliyor. Kullanıcılar, Anılar zaman çizelgesini kendileri oluşturabildikleri gibi, paylaşılan albümlere benzer şekilde kendi sevdikleri fotoğraf ve videolarını koleksiyona ekleyerek oluşturdukları Anılar’ı arkadaşlarıyla, aileleriyle düzenleyebiliyor. Albüm benzeri fotoğraf ve videolardan oluşan zaman çizelgesi sosyal ağ platformlarında paylaşılabiliyor.

Anılar Görünümü Nerede ve Ne Zaman Kullanılabilir?

Google Fotoğraflar’ın yeni Anılar görünümü bugünden itibaren Amerika’da kullanıcılara sunulmaya başlandı. Özellik, önümüzdeki haftalarda diğer ülkelere de yaygınlaştırılacak. Özellikten yararlanmak için Google Fotoğraflar uygulamasının en son sürümünü indirmek gerekiyor.