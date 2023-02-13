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Google Fotoğraflar güncellendi

Yeni gelen güncellemeyle Google Fotoğraflar artık gizli klasördeki fotoğrafları da yedekleyecek.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 09:07
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Google Fotoğraflar artık gizli fotoğrafları da yedekleyecek

Google Fotoğraflar güncellendi
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google Fotoğraflar, kullanıcıların özel fotoğraflarını toplayabildiği kilitli klasör adında bir özellik sunuyor.

Google, kullanıcıların ana sayfada görünmesini istemediği fotoğrafları gizlemesine imkan tanıyan kilit klasör özelliğini iki yıl önce Fotoğraflar uygulamasına eklemişti. Ancak Kilitli klasördeki fotoğraflar buluta yedeklenmiyordu.

KİLİTLİ KLASÖRLET YEDEKLENECEK

Google Fotoğraflar 6.23 sürümünde kilitli klasördeki fotoğrafların ve videoların buluta yedeklenmesi için bir ayar eklendiği ortaya çıkarıldı. Bu özellik, uygulamanın son sürümünde mevcut değil ancak keşfedilen ayarlar sayfası özelliğin çıkacak yeni sürümde olacağını gösteriyor.

Google yaptığı açıklamada, "Telefona kaydedilen kilitli klasördeki öğeler, kablo veya bulut veri aktarımları sırasında diğer cihazlara taşınmaz. Fotoğraflar uygulamasını kaldırır veya verilerini silerseniz, kilitli klasörünüzdeki tüm öğeleri kaybedersiniz. Bu öğeleri kaydetmek için, değişiklik yapmadan önce Kilitli Klasör'den kaldırın." dedi.

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