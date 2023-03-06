Google’dan müthiş özellik. Ana ekrana sabitlenebilecek

Haberglobal’de yer alan bilgilere göre, Google tarafından yayınlanan Workspace Updates adlı blog yazısında Keep notlarının artık ekrana sabitlenebileceği ve tek bir dokunuşla düzenlenebileceğini duyurdu.

Keep uygulamasını açmadan da notlar üzerinde değişiklik yapılabilecek, nottaki onay kutuları arasında geçiş sağlanabilecek. Eğer not paylaşılan bir notsa bunu gösteren bir simge de notun altında yer alacak.

EKRANA NASIL SABİTLENEBİLİR?

Ana ekrana dokunup basılı tutun

Widget'lardan Google Keep'i arayın ve seçin.

Notları Sakla altında 'Tek not' widget'ını seçin.

Widget'a dokunun ve basılı tutun.

Widget'ı ana sayfada istediğiniz yere kaydırın.

Ana ekrana eklemek istediğiniz notu seçin.

Notu ana ekrana ekledikten sonra, eğer notunuzu ana ekrandan düzenlemek isterseniz yapmanız gerekenler ise şöyle:

Ana ekrana gidin, düzenlemek istediğiniz Keep Note widget'ını bulun. Bir listedeki öğeleri işaretlemek veya işaretleri kaldırmak için doğrudan ana ekranınızdan onay kutusuna dokunun.

Metinde değişiklik yapmak için notun sağ alt tarafındaki Aç'ı seçin.