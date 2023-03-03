Google’ın 5 faydalı hizmeti. Az biliniyor

Dev arama motoru Google’ın birçok hizmeti bulunuyor. Ancak az bilinen ama faydalı 5 hizmeti belli oldu.

HESAP ETKİNLİĞİ

Hesap etklinliği sayesinde Google, her ay Google'ı nasıl kullandığımızı mail yoluyla bildiriyor. Yani Google'da nasıl, ne arattığınızı size bildiriyor.

GMAİL METER

Sadece Gmail istatistikleri üzerine ağırlık veren Gmail Meter, kaç e-posta aldığınızı, size en çok kimlerden e-posta geldiğini, e-posta trafiğinizin haftanın hangi günlerinde yoğun olduğunu ve fazlasını gösteriyor.

MY MAPS

Google Maps'e entegre bir işlev olan My Maps (Haritalarım), özel rotalar ve konumlara sahip kendi haritalarınızı oluşturmanıza ve onları kaydetmenize izin veriyor.

LATİTUDE

Google Latitude bir konum izleme aracıdır. Bnu hizmet, akıllı cebinizden Google'a yerinizi bildirmenizi sağlıyor. Bu sayede arkadaşlarınızı Latitude'a ekleyebiliyor ve nerede olduklarını harita üzerinde görebiliyorsunuz.

GOO.GL URL KISALTICISI

Çirkin uzun Url'lerden kurtulmak gerektiğinde, Google'ın bu URL kısaltma hizmeti kullanılıyor.