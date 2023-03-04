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Google Chrome'a yeni bir özellik geliyor. Kullanıcı deneyimi artırılacak

Google, kullanıcı deneyimini kolaylaştıracak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 18:38
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Google Chrome'a yeni bir özellik geliyor. Kullanıcı deneyimi artırılacak

Google Chrome'a yeni bir özellik geliyor. Kullanıcı deneyimi artırılacak
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Google Chrome'un yan panelinde açılan bölümde sayfayla ilgili notlar yazmanızı sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışılıyor.

Haber Global'in haberine göre, notlar ilgili sayfaya bağlı olacak. Nota tıkladığınızda sizi o sayfaya yönlendirecek. Ayrıca mevcut notları düzenleyebilecek ve aynı sayfa için birden fazla not alabileceksiniz.

Bu özellikle metin biçimlendirme veya ekleme desteği olmadığı için var olan not alma uygulamalarına alternatif olmayacak. Bir sayfaya daha sonra uğramak için yer işareti koyan kişilerdenseniz sayfada neleri kontrol etmeniz gerektiğini size hatırlatacak notlar almak için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Notlar uygulaması şu an Chrome Canary ve Chrome Dev üzerinden test edilebiliyor. Google Chrome'un tam sürümüne ne zaman geleceği henüz net değil.

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