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‘Ben aklımda tutamıyorum’ diyenler için Google'dan doğum günlerini hatırlatacak büyük kolaylık

Google, sürekli olarak özel günleri unutan ve unuttuğu için de çevresinden tepki toplayanlara yeni bir güncelleme yaparak büyük kolaylık sağladığını açıkladı. Artık 'Kişiler'de yer alan kayıtlı numaraların doğum günleri de hatırlatılacak.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 11:26
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Google doğum günlerini hatırlatacak

‘Ben aklımda tutamıyorum’ diyenler için Google'dan doğum günlerini hatırlatacak büyük kolaylık
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Google'da bulunan "Kişiler" uygulamasına yeni güncellemeyle “Sizin için” bölümü ekledi.

“Google Kişiler Sizin İçin” bölümünde kişi listesinde yer alanların profil fotoğrafı, adı ve doğum günü bilgileri tek tek kayıt edilmiş olacak. Doğum günü tarihi için ek olarak ne kadar süre kaldığı da bu kısımda yer alacak.

DOĞUM GÜNLERİ NASIL KAYDEDİLECEK

Kişiler uygulaması için eklenen “Sizin için” bölümü, 4.2 sürümünde şu anda kullanılabiliyor.

Uygulamayı Play Store üzerinden güncelleyerek yeniliğe ulaşılıyor.

Bu özelliği kullanmak için Kişiler’e kayıtlı insanların doğum günü tarihlerini de eklemek gerekiyor. Eklenmediği durumda doğum günü bilgisi Kişiler Sizin için bölümünde görünmeyecek.

Bu özellik, aynı zamanda doğum günü gelen kişileri aramak için de kullanıcılara kısayol sunacak. Böylece Kişiler üzerinden doğum günü gelen kişiyi kolayca aramak mümkün olacak.

Yenilik, bir anlamda herhangi birinin doğum gününü hatırlatan Google Asistan ile benzerlik gösteriyor. Google Asistan, telefona kaydedilen kişilerin yaklaşan doğum günlerini bildirimle kullanıcılara hatırlatıyor.

Ayrıca bu bildirimleri görmek için kişiyi SIM’e değil telefona kaydetmek gerekiyor. Yoksa doğum günü bilgisi görünmez ve hatırlatma bildirimi de gelmiyor.

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