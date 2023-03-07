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Google Chrome'a yeni özellik. Ram sömürmeye son

Google Chrome Bellek Tasarrufu özelliğiyle daha az RAM tüketecek.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 09:46
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Google Chrome'a Bellek Tasarrufu özelliği geldi

Google Chrome'a yeni özellik. Ram sömürmeye son
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Egegündem’de yer alan bilgilere göre,Google Chrome 110 sürümüyle birlikte tarayıcıya dahili ‘Bellek Tasarrufu’ özelliği geldi. Bu özellik Chrome’un artık çok daha az RAM tüketmesini sağlayacak.

Google Chrome Bellek Tasarrufu aktif olduğunda, bulunduğunuz sekme dışındaki sekmelerde bellek boşaltılacak.

Dolayısıyla bu sekmeler arka planda işlenmeyecek, ilerlemeyecek, bir işlem yapmayacak.

Öte yandan performans modu, sekme değiştirdiğinizde diğer sekmede oynayan sesin ya da videonun durmasını engellemeyecek.

NASIL AÇILIR?

Google Chrome Bellek Tasarrufu modu, tarayıcınız 110 sürümüne güncellendiğinde otomatik olarak etkinleştiriliyor.

 

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