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Google One abonelerine yeni kolaylıklar. Özellikler açıklandı

Google One üzerinde aboneliği olan her kullanıcıya bazı kolaylıklar geliyor. İşte yeni özellikler…

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 15:22
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Google One abonelerine yeni özellikler

Google One abonelerine yeni kolaylıklar. Özellikler açıklandı
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google’ın Google One bulut altyapısına abone olanlara yeni kolaylıklar geldi. 

VPN by Google özelliği normalde sadece 2TB abonelerine sunuluyordu. Bundan böyle Google One abonesi olan herkes VPN özelliğinden faydalanabilecek. Böylece takipten uzak bir şekilde gezinmek mümkün olacak.

Diğer bir avantaj ise dark web uyarıları oldu. Uyuşturucu, silah kaçaklığından kişisel verilerin pazarlanmasına kadar pek çok illegal aktivitenin döndüğü dark web konusunda Google kullanıcıları bilgilendirecek.

Chrome tarayıcısında gördüğümüz gibi kullanıcının kişisel verileri bu dark web sitelerinde ortaya çıktığında bilgilendirme yapılacak.

Ayrıca yapılması gerekenler konusunda da kullanıcı bilinçlendirilecek. Bu özellik ilk olarak ABD kullanıcılarına sunulmaya başlayacak.

 

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