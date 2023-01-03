3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Google Play Store ile farklı ülkelerin uygulamaları nasıl indirilir?

Google Play Store ile farklı ülkelerin uygulamaları nasıl indirilir?

Google Play Store üzerinden ülke değiştirme işlemi yaparak başka ülkedeki uygulama ve oyunlarının nasıl indirileceği belirtildi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 15:08
Takip Et

Google Play Store'da ülke değiştirme nasıl yapılır?

Google Play Store ile farklı ülkelerin uygulamaları nasıl indirilir?
+
Aa
-

Google Play Store üzerinden pek çok oyun, uygulama, müzik, film ve daha fazlasını indirebilir.

Shiftdelete’da yer alan bilgilere göre, ancak içerikler, fiyatlar ve imkanlar mağazadan mağazaya farklılık gösteriyor ve değişebiliyor. Yine de Google Play Store üzerinden ülke değiştirme işlemi yaparak başka ülkedeki uygulama ve oyunları indirme imkanı elde edilebiliyor.

Google Play Store’un bulunduğu ülkeyi değiştirmek için bu adımları takip edin; İlk olarak, Google Play Store uygulamasını cihazınızdan açın. Uygulamanın üst menüsünde, “Hesabım” seçeneğine tıklayın. “Hesap Ayarları” sekmesine gidin ve “Ülke ve Bölge” seçeneğine tıklayın. Bu seçenek, cihazınızın Google Play ülkesini belirtir ve bu ülkeye ait uygulama ve oyunları indirme imkanı verir.

“ÜLKE DEĞİŞTİR SEÇENEĞİ”

“Ülke Değiştir” seçeneğine tıklayın ve istediğiniz ülkeyi seçin. Google Play, mevcut ülkenizden farklı bir ülkeye ülke değiştirme işlemini yalnızca bir kere yapmanıza izin verir, bu nedenle dikkatli bir şekilde seçim yapmanız önemlidir. “Değiştir” düğmesine tıklayın ve ülke değişikliğinizi onaylayın. Bu işlem sırasında, Google Play’de bulunan ödeme yöntemleriniz ve ödeme geçmişiniz sıfırlanacaktır.

Bu nedenle, ödeme yöntemlerinizi tekrar eklemeniz gerekebilir. Ayrıca, ülke değişikliği yaparken, Google Play Store’da mevcut olan tüm indirilen uygulamalarınız ve oyunlarınız silinecektir ve bunları tekrar indirmek zorunda kalabilirsiniz. Google Play Store uygulamasını kapatıp tekrar açtığınızda bulunduğunuz ülke değişmiş olacak.

YAPILACAK ADIMLAR

Google Play Store uygulamasını açın ve üst menüde “Hesabım” seçeneğini tıklayın.

“Hesap Ayarları” sekmesine gidin ve “Ülke ve Bölge” seçeneğine tıklayın.

“Ülke Değiştir” seçeneğine tıklayın ve istediğiniz ülkeyi seçin.

“Değiştir” düğmesine tıklayın ve ülke değişikliğinizi onaylayın.

Google Play Store uygulamasını kapatıp tekrar açın ve ülke değişikliğinizin etkili olduğunu görmek için birkaç uygulama ve oyunu arama yapın.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
1
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
2
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
3
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
4
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
5
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
6
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
7
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Yer: İstanbul: Eylem hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı
﻿Yer: İstanbul: Eylem hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı
﻿Yer: İstanbul: Eylem hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı
﻿Halk otobüsü alev alev yandı
﻿Halk otobüsü alev alev yandı
﻿Halk otobüsü alev alev yandı
﻿Ardahan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ardahan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ardahan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan kamyonet... 
﻿Facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan kamyonet... 
﻿Facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan kamyonet... 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.