Google Play Store ile farklı ülkelerin uygulamaları nasıl indirilir?

Google Play Store üzerinden pek çok oyun, uygulama, müzik, film ve daha fazlasını indirebilir.

Shiftdelete’da yer alan bilgilere göre, ancak içerikler, fiyatlar ve imkanlar mağazadan mağazaya farklılık gösteriyor ve değişebiliyor. Yine de Google Play Store üzerinden ülke değiştirme işlemi yaparak başka ülkedeki uygulama ve oyunları indirme imkanı elde edilebiliyor.

Google Play Store’un bulunduğu ülkeyi değiştirmek için bu adımları takip edin; İlk olarak, Google Play Store uygulamasını cihazınızdan açın. Uygulamanın üst menüsünde, “Hesabım” seçeneğine tıklayın. “Hesap Ayarları” sekmesine gidin ve “Ülke ve Bölge” seçeneğine tıklayın. Bu seçenek, cihazınızın Google Play ülkesini belirtir ve bu ülkeye ait uygulama ve oyunları indirme imkanı verir.

“ÜLKE DEĞİŞTİR SEÇENEĞİ”

“Ülke Değiştir” seçeneğine tıklayın ve istediğiniz ülkeyi seçin. Google Play, mevcut ülkenizden farklı bir ülkeye ülke değiştirme işlemini yalnızca bir kere yapmanıza izin verir, bu nedenle dikkatli bir şekilde seçim yapmanız önemlidir. “Değiştir” düğmesine tıklayın ve ülke değişikliğinizi onaylayın. Bu işlem sırasında, Google Play’de bulunan ödeme yöntemleriniz ve ödeme geçmişiniz sıfırlanacaktır.

Bu nedenle, ödeme yöntemlerinizi tekrar eklemeniz gerekebilir. Ayrıca, ülke değişikliği yaparken, Google Play Store’da mevcut olan tüm indirilen uygulamalarınız ve oyunlarınız silinecektir ve bunları tekrar indirmek zorunda kalabilirsiniz. Google Play Store uygulamasını kapatıp tekrar açtığınızda bulunduğunuz ülke değişmiş olacak.

YAPILACAK ADIMLAR

Google Play Store uygulamasını açın ve üst menüde “Hesabım” seçeneğini tıklayın.

“Hesap Ayarları” sekmesine gidin ve “Ülke ve Bölge” seçeneğine tıklayın.

“Ülke Değiştir” seçeneğine tıklayın ve istediğiniz ülkeyi seçin.

“Değiştir” düğmesine tıklayın ve ülke değişikliğinizi onaylayın.

Google Play Store uygulamasını kapatıp tekrar açın ve ülke değişikliğinizin etkili olduğunu görmek için birkaç uygulama ve oyunu arama yapın.