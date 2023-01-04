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Google'ın yeni akıllı telefonu Google Pixel 7A'ının görüntüleri sızdı

Google’ın yeni akıllı telefonu Google Pixel 7A’nın görüntüleri sızdırıldı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 11:41
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Google Pixel 7A'ının görüntüleri ortaya çıktı

Google'ın yeni akıllı telefonu Google Pixel 7A'ının görüntüleri sızdı
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CNN Türk’te yer alan bilgilere göre, Google’ın yeni akıllı telefonunun resmi olarak tanıtılmasına hala haftalar olsa da telefonun kendisi, ya da en azından bir prototipi ortalarda dolaşmaya başladı.

Çünkü Pixel 7a’yı kullanılırken gösteren bir video internette paylaşılmaya başlandı.

Sızdırılan bu video, Google Pixel 7a’nın tahmin edildiği gibi Pixel 7 ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Zaten geçtiğimiz günlerde sızdırılan görseller de buna işaret ediyor. Pixel 7a teknik özellikleriyle de Pixel 7 ile oldukça benzer olacak.

DAHA UCUZ OLACAK

Ancak telefonu daha düşük bir fiyata çekebilmek için bazı özelliklerde düşüşe gidilecek. Tensor G2 yonga setinden güç alacak telefonda düşüş yaşayacak özelliklerin başında arka kameranın gelmesi bekleniyor. Öte yandan ekran konusunda da Pixel 7a, Pixel 7’nin arkasında kalabilir.

Daha önce gelen söylentilere göre telefon FHD+ çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Bu ekranın yenilenme hızı ise 90 Hz olacak.

Sızdırılan videoda görüldüğü kadarıyla ekranın yenileme hızı 90 Hz’den 60 Hz’ye düşürülebilir. Bu konuda tercih kullanıcıya bırakılıyor.

Telefonun arka kamerasında Sony IMX787 ve IMX712 sensörleri kullanması bekleniyor. Ayrıca gelen bilgiler telefonda kablosuz şarj özelliğinin de olacağını gösteriyor.

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