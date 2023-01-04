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Google'ın 2022 yılında tanıttığı 15 ürün ve yenilik belli oldu

Google'ın 2022 yılı içinde tanıttığı ürün ve yenilikler belli oldu. İşte detaylar...

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 16:20
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Google'ın 2022 yılında tanıttığı ürün ve yenilikler açıklandı

Google'ın 2022 yılında tanıttığı 15 ürün ve yenilik belli oldu
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Google, 2022 yılında pek çok gelişme ve yenilik ile birlikte karşımıza çıktı. Google, yıl içinde pek çok yeni ürün ve özelliği de kullanıma sundu.

Webrazzi sitesinde yer alan biglilere göre, hem yazılım hem de donanım anlamında pek çok yeni ürün ile karşımıza çıkan Google, 2022 yılı içinde akıllı telefon ailesi olan Pixel'in yeni modellerini de tanıttı.

Google'ın tanıttığı ürün ve yenilikler arasında akıllı saatlerden kablosuz kulaklıklara, Android 13'ten yeni Chromecast'e kadar pek çok farklı ürün yer alıyor.

PİXEL 7 VE 7 PRO

Pixel akıllı telefon ailesinin en yeni üyeleri olarak karşımıza çıkan Pixel 7 ve 7 Pro, geçtiğimiz yılın Ekim ayında kullanıma sunuldu. Tasarım anlamında oldukça değişen Pixel ailesi, özellikle kamera konusunda oldukça iddialı. 

ANDROİD 13

Android, yeni versiyonu olan Android 13 ile birlikte 2022 yılında karşımıza çıktı. Material You isimli bir tasarım anlayışı ile geliştirilen Android 13, sunduğu kişiselleştirme seçenekleri ile ön plana çıkıyor.

PİXEL WATCH

Kendi telefonlarını üretmeye başlayan Google'ın uzun zamandır bir akıllı saat üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. Android dünyasının Apple Watch'ı olması beklenen akıllı saat modeli, nihayet tanıtıldı. Pixel Watch ismi ile birlikte tanıtılan akıllı saat, Google'ın akıllı saat yazılımı olan Wear OS'i kullanıyor.

PİXEL BUDS PRO

Google'ın ilk kulaklık modelinin Pixel Buds ismi ile 2017 yılının Ekim ayında tanıtıldığını sizlere aktarmıştık. Pixel Buds ailesinin yeni üyesi olarak karşımıza çıkan Google Pixel Buds Pro, daha önce tanıtılan Pixel Buds modelleri ile benzer bir tasarım sunuyor.

GOOGLE TENSOR G2

Pixel 7 ve 7 Pro modelleri ile birlikte yeni işlemcisi olan Google Tensor G2'yi de duyuran Google, yeni işlemcisi ile birlikte özellikle yapay zeka ve makine öğrenimine odaklanıyor.

Wİ-Fİ 6E DESTEKLİ NEST WİFİ PRO

Akıllı ev teknolojileri konusunda pek çok donanım ürünü geliştiren Google, internet sorununa ise Wi-Fi 6E destekli Nest WiFi Pro modeli ile çözüm sağlıyor. Temelinde bir mesh network olarak çalışan Nest WiFi Pro, hızlı bir internet deneyimi vadediyor.

GMAİL TASARIM DEĞİŞTİRDİ

Gmail, 2022 yılında önemli bir tasarım değişikliği yaşadı. Material Design 3 tasarımına geçiş yapan Gmail'in yeni tasarımı geçtiğimiz Haziran ayında varsayılan olarak tüm kullanıcılar için sunuldu.

ÇOKLU ARAMA

Google, 2022 yılında yeni bir arama çözümünü daha kullanıcılarına sundu. Multisearch yani çoklu arama isimli yeni özellik, Google Lens ile birlikte çalışarak görsel ve yazılı aramaları bir araya getiriyor

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