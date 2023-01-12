Google'dan herkesi sevindirecek karar. Artık tarih oluyor

Arama motoru Google, arama sonuçları sayfasına ilişkin yeni bir güncelleme yaptı.

Google'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar artık yaptıkları aramaların sonuçlarını sayfalar halinde görüntülemeyecek.

Bilindiği üzere Google üzerinden yapılan aramalarda sonuçlar, kullanıcıların önüne sayfa halinde listeleniyor ve 1,2,3,4 şeklinde sıralanıyor.

Eğer aradığınız bilgiyi ilk sayfada görüntülemiyorsanız, ilgili sayfanın en altına inerek bir sonraki sayfa numarası tıklamanız ve diğer sonuçları görüntülemeniz gerekiyor.

SÜREKLİ AŞAĞI DOĞRU KAYIYOR

Kullanılmaya başlanan özellik ile kullanıcılar arama sonuçlarını sürekli aşağıya doğru kayan sayfalar ile görüntüleyebiliyor.

Güncelleme ile her bir arama sonucu için ilk başta 6 sayfadan oluşan tek bir blog sayfa oluşuyor.

Kullanıcılar sayfanın altına doğru ekranı kaydırdıklarında ise devamı gör şeklinde bir buton ile karşılaşıyorlar ve butona tıkladıktan sonra diğer sayfalara ulaşabiliyorlar.