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Göztepe-Altay maçında yanıcı ve patlayıcı maddeler stada böyle sokuldu

İzmir'de çıkan olay sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Patlayıcı ve yanıcı maddelerin stada nasıl sokulduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 16:51
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Göztepe-Altay maçında yanıcı ve patlayıcı maddelerin stada nasıl sokulduğu ortaya çıktı

Göztepe-Altay maçında yanıcı ve patlayıcı maddeler stada böyle sokuldu
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Olaylarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınanların Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

Maç sırasında Altay tribünlerinden Göztepe taraftarlarının bulunduğu bölüme atılan fişeklerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamındaki kamera incelemesinde özel ambulans şirketi şoförü A.G. ve görevli H.K'nin maç öncesi stada girdiği anlar saptandı.

Görüntülerde güvenlik personelini geçerek sırt çantasıyla misafir tribünün tuvaletlerine giren şüphelilerin bir süre sonra çıkarak telefonla konuştukları görülüyor.

A.G'nin emniyetteki ifadesinde taraftarların kendisine fişekleri içeri sokması teklifinde bulunduğunu, kendisinin de kabul ettiğini söylediği öğrenildi.

Fişekleri misafir takım taraftarlarının kullanacağı tuvalete bıraktığını anlatan A.G'nin, fişekleri kimin aldığını bilmediğini savunduğu da belirtildi.

Öte yandan A.G'nin, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'na muhalefetten suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Ayrıca olay anında da saha içinde olduğu görüntülendi.

NE OLMUŞTU?
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu ihbarı üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu.

Bu sırada bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasından ardından müsabaka tatil edilmişti.

Çıkan olaylarla ilgili 21 kişi de gözaltına alınmıştı.

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Yurttas
28.11.2022 17:29
2 3bin lira para kazanacağım diye degermiydi be.  
 
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