Gram altında yeni rekor

Altının gramı uçtu, rekora doymuyor. Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 artışla 2 bin 192 liradan tamamladı.

Bu fiyat altında yeni rekorun geleceğinin işareti gibiydi ve zaten de öyle oldu. Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.38 itibarıyla yüzde, 6 değer kazancıyla 2 bin 207 lira seviyesine tırmandı. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 752 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 446 liradan işlem gördü.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,8 artışla 2 bin 146 dolardan günü tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Bugün de yükseliş eğilimine devam eden altının ons fiyatı 2 bin 161 dolara çıkarak yeni zirve yaptı.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları tabelalara şöyle yansıdı

Çeyrek altın........................................3.752 TL

Yarım altın...........................................7.705 TL

Cumhuriyet altını................................15.446 TL

Reşat altını.........................................15.515 TL

Ons altın.............................................2.159 Dolar