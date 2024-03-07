Gram altında yeni rekor

Kaynak: Haber Merkezi Ayşe Memiş
Gram altında yeni rekor
Altın rekora doymuyor. Gram altın güne yükselişle başladı, bakın kaç lirayı gördü.

Altının gramı uçtu, rekora doymuyor. Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 artışla 2 bin 192 liradan tamamladı.

Bu fiyat altında yeni rekorun geleceğinin işareti gibiydi ve zaten de öyle oldu. Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.38 itibarıyla yüzde, 6 değer kazancıyla 2 bin 207 lira seviyesine tırmandı. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 752 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 446 liradan işlem gördü.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,8 artışla 2 bin 146 dolardan günü tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Bugün de yükseliş eğilimine devam eden altının ons fiyatı 2 bin 161 dolara çıkarak yeni zirve yaptı.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları tabelalara şöyle yansıdı

Çeyrek altın........................................3.752 TL

Yarım altın...........................................7.705 TL

Cumhuriyet altını................................15.446 TL

Reşat altını.........................................15.515 TL

Ons altın.............................................2.159 Dolar

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