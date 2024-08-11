Gram altının kaderi belli oldu. Sektörün lokomotifi kuyumcular son noktayı koydu

Gram altının kaderi belli oldu. Sektörün lokomotifi kuyumcular son noktayı koydu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Son zamanlarda altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcılar arasında endişelere yol açtı.

1/10
Gram altının kaderi belli oldu. Sektörün lokomotifi kuyumcular son noktayı koydu 1

Kapalıçarşı'daki kuyumcular, altın fiyatlarının önce yükselip ardından hızlı bir düşüş yaşadığını belirtirken, bu dalgalanmalar yatırımcıların kafasını karıştırdı. Özellikle ons altının 2.400 dolar seviyesinin altına inmesi, piyasalarda tedirginlik yarattı. Şu anda ons altın, 2.385 dolar civarında işlem görüyor ve bu seviyenin piyasalar açısından kritik olduğu düşünülüyor.

2/10
Gram altının kaderi belli oldu. Sektörün lokomotifi kuyumcular son noktayı koydu 2

"ANİ ÇÖKÜŞ YAŞANMAYACAK"

Kapalıçarşı'da çalışan kuyumcular, altın fiyatlarına dair görüşlerini paylaştı. "Altın fiyatları son günlerde oldukça karmaşık bir hale geldi. Ancak ons fiyatına fazla odaklanmamak gerekiyor. Gram altın ise 2.626 TL seviyesinden işlem görüyor ve bu durum, altın fiyatlarının ani bir çöküş yaşamayacağını gösteriyor. Bu tür dalgalanmalar kısa süreli olur, ardından fiyatlar tekrar stabil hale gelir" şeklinde değerlendirmede bulundular.

3/10
Gram altının kaderi belli oldu. Sektörün lokomotifi kuyumcular son noktayı koydu 3

ALIM FIRSATI ZAMANI MI?

Altının, mevcut fiyat seviyelerinde bir alım fırsatı sunup sunmadığına ilişkin yorum yapan kuyumcular, "Gram altın üzerinden değerlendirecek olursak, fiyatların 2.600 TL'nin altına düşmesi bize göre pek olası değil. Altın, kriz dönemlerinin kazandıran yatırım aracıdır. Dünyada süregelen savaşlar ve gerilimler varken, altın fiyatlarının düşmesi mantıklı değil. Merkez bankaları zarar etmek için mi altın alıyorlar? Altın fiyatlarında keskin bir düşüş beklemiyoruz. Ancak, bu noktadan sonra her fiyat düşüşü bir alım fırsatıdır" diyerek yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

4/10
Gram altının kaderi belli oldu. Sektörün lokomotifi kuyumcular son noktayı koydu 4

3 BİN 200 LİRA OLACAK

Kapalıçarşı kuyumcuları, altın fiyatlarına dair geleceğe yönelik tahminlerde bulunarak, "Şu anda gram altın 2.626 TL seviyesinde işlem görüyor. Dalgalanmaların bir süre daha devam etmesini bekliyoruz, ancak ay sonunda 2.700 TL seviyesine doğru bir yükseliş yaşanabilir. Bu yükselişle birlikte Eylül ayında fiyatların daha da artmasını öngörüyoruz. Yıl sonuna kadar gram altında her ay 100-150 TL arasında bir artış bekliyoruz ve yıl sonunda gram altının 3.100 TL ile 3.200 TL arasında olacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

5/10
Gram altının kaderi belli oldu. Sektörün lokomotifi kuyumcular son noktayı koydu 5

SERT YÜKSELİŞ UYARISI

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Ağustos ayında başlayan küresel dalgalanmalar karşısında yatırımcıları uyararak önemli açıklamalarda bulundu. Altın, borsa, döviz ve gümüş piyasalarına dair öngörülerini paylaşan Memiş, "Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir" diyerek, altın fiyatlarına dair kritik uyarılarda bulundu.

6/10
Gram altının kaderi belli oldu. Sektörün lokomotifi kuyumcular son noktayı koydu 6

"HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

"Gram altın, serbest piyasalarda 2.630 - 2.640 TL seviyesinde işlem görüyor. Doların güçlü duruşu devam ettiği için ons altındaki düşüş, gram altına aynı oranda yansımıyor. Ağustos ayında 2.730 TL direnç seviyesini dikkatle izleyeceğiz. Eğer ons altında düşüş olursa, gram altın da düşer ve bu büyük bir alım fırsatı yaratır. Piyasalar şu anda oldukça riskli, her an her şey olabilir. Gümüş onsunda ise 26.80 - 27.20 dolar aralığı mevcut. Yukarıda 30-31 dolar direnci bulunuyor. Altına kıyasla gümüş fiyatları çok düşük. Elinde altın olanlar, rasyo ve parite üzerinden gümüşe geçebilirler. Biz, altın pozisyonlarımızı gümüşe çevirdik. Ons gümüş nedeniyle gram gümüş de uygun fiyatlı. Almak isteyenler için, yukarı yönlü sert bir yükseliş bekliyorum" dedi.

7/10
Gram altının kaderi belli oldu. Sektörün lokomotifi kuyumcular son noktayı koydu 7

"DEVAM EDECEK AMAN DİKKAT EDİN"

Memiş, elinde dolar ya da TL bulunduranların uygun fiyatlardan altın veya gümüş almak istiyorsa, bu dönemin fırsat niteliği taşıdığını belirtti. "Artçı şoklar ve belirsizlikler devam edecek. Borsada işlem yapan yatırımcılar da bu dönemde dikkatli olmalı" şeklinde uyarıda bulundu.

8/10
Gram altının kaderi belli oldu. Sektörün lokomotifi kuyumcular son noktayı koydu 8

Altın piyasasındaki bu hareketliliği yakından izleyen yatırımcılar, uzmanların tavsiyelerine kulak vererek dikkatli adımlar atılması gerektiği konusunda hemfikirler. Altın piyasasında yaşanan bu dalgalanmalar, önümüzdeki dönemde yatırımcıların stratejilerini belirlemeye devam edecek.

9/10
Gram altının kaderi belli oldu. Sektörün lokomotifi kuyumcular son noktayı koydu 9

Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

10/10
Gram altının kaderi belli oldu. Sektörün lokomotifi kuyumcular son noktayı koydu 10
İlgili Haberler
Bankalar peş peşe yeni promosyonları duyurdu. Rakamlar baştan sona değişti
Ehliyetler için bir ilk yaşandı. Mahkemeden emsal karar çıktı
Türk gıda devi halka arz oluyor. Kaç lot vereceği belli oldu
Sektör yetkilileri zam için net tarih verdi. Kiracıları üzecek haber geldi
Kredi kartlarında yeni dönem başladı
TÜVTÜRK muayenelerine artık gitmeye gerek kalmayacak
Emekli maaşında sıfır zam tehlikesi ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın enflasyon raporu hesapları değiştirdi
Yüzde 30 zam geldi. Yarından itibaren geçerli olacak
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Bankalar peş peşe yeni promosyonları duyurdu. Rakamlar baştan sona değişti
Bankalar peş peşe yeni promosyonları duyurdu. Rakamlar baştan sona değişti
Ehliyetler için bir ilk yaşandı. Mahkemeden emsal karar çıktı
Ehliyetler için bir ilk yaşandı. Mahkemeden emsal karar çıktı
Türk gıda devi halka arz oluyor. Kaç lot vereceği belli oldu
Türk gıda devi halka arz oluyor. Kaç lot vereceği belli oldu
Tüm marketlerde satışı yasaklandı! Bugün resmen başladı
Tüm marketlerde satışı yasaklandı! Bugün resmen başladı
Doğal gaza zam yolda. Piyasalar altüst oldu
Doğal gaza zam yolda. Piyasalar altüst oldu
Altında yeni gelişme. Kilogram başına 2 milyon 646 bin TL oldu
Altında yeni gelişme. Kilogram başına 2 milyon 646 bin TL oldu