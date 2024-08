Gram altının kaderi belli oldu. Sektörün lokomotifi kuyumcular son noktayı koydu

"HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

"Gram altın, serbest piyasalarda 2.630 - 2.640 TL seviyesinde işlem görüyor. Doların güçlü duruşu devam ettiği için ons altındaki düşüş, gram altına aynı oranda yansımıyor. Ağustos ayında 2.730 TL direnç seviyesini dikkatle izleyeceğiz. Eğer ons altında düşüş olursa, gram altın da düşer ve bu büyük bir alım fırsatı yaratır. Piyasalar şu anda oldukça riskli, her an her şey olabilir. Gümüş onsunda ise 26.80 - 27.20 dolar aralığı mevcut. Yukarıda 30-31 dolar direnci bulunuyor. Altına kıyasla gümüş fiyatları çok düşük. Elinde altın olanlar, rasyo ve parite üzerinden gümüşe geçebilirler. Biz, altın pozisyonlarımızı gümüşe çevirdik. Ons gümüş nedeniyle gram gümüş de uygun fiyatlı. Almak isteyenler için, yukarı yönlü sert bir yükseliş bekliyorum" dedi.