BKÜ Prof. Dr. Kara: Grip, bu yıl ağır geçebilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, AA muhabirine açıklama yaptı. Kara, son durumu şöyle değerlendirdi:

“ Salgının ilk döneminde 1 kişinin ortalama 2 kişiye Kovid-19 bulaştırdı. Delta varyantı ile bu rakam 6-7 kişiye çıktı. Omicron varyantında ise ilk dönem, 1 kişi ortalama 8-10 kişiye hastalığı bulaştırıyordu. BA.4 ve BA.5 alt türlerinde ise 1 kişinin Kovid-19'u bulaştırma oranı ortalama 12-14 kişiye yükseldi. Yani bulaşıcılık ciddi şekilde arttı."

PROF. KARA: ARALIK-OCAK GİBİ TEKRAR ÇOK YÜKSEK VAKALAR GÖRECEĞİZ

Prof. Kara, ağustosta birçok kişinin Kovid-19 geçirdiği bir dönemin yaşandığını belirterek, şunlara dikkat çekti. Sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid-19 şu an daha kolay bulaşıyor, daha hafif klinik tablolara neden oluyor fakat halen Kovid-19 nedeniyle ölümler yaşanıyor. Önümüzdeki dönem de aralık-ocak gibi tekrar çok yüksek vaka sayılarıyla karşılaşabiliriz. Kovid-19 tekrar ciddi kayıplara neden olabilir. Bunu düşünerek hareket ediyor olmamız lazım. Özellikle BA.5 varyantındaki değişim, aşılarla elde ettiğimiz korunma süremizi kısalttı. Bunu şöyle örneklendirebiliriz; eskiden diyelim ki antikor seviyemiz 100'ken korunuyorsak Omicron ve BA.5'te bu rakamın 400 düzeyinde olması gerekiyor. Aşı olduktan sonra zaman içinde antikor seviyesi düşüyor, bu nedenle hatırlatma dozlarımızı mutlaka olmamız gerekiyor."

Prof. Kara, dünya genelinde 15 milyardan fazla Kovid-19 aşısı uygulandığının altını çizdi ve şöyle konuştu:

"Kovid-19 ve influenza bir araya gelirse kişilerde çok daha ağır hastalığa neden oluyor. Ağır hastalıktan korunmak için hem Kovid-19 hem grip aşısının olunması gerekir."

PROF. KARA: GÜNEY YARIM KÜRE BİR GÖSTERGE

Prof. Dr. Ateş Kara, kışı daha önce yaşayan güney karım küre ülkelerinin bu tip hastalıklar açısından her zaman bir gösterge olduğuna dikkati çekti, "Bu sene güney yarım kürede, özellikle Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde grip vakaları yüksek rakamlara çıktı. Bunu ülkemiz açısından da uyarıcı gibi düşünebiliriz. Çünkü son 2,5 yılda grip yoğun olarak görülmediği için vücudumuz hastalığı biraz unutmuş gibi oldu. Bu nedenle de grip ağır şekilde geçebilir. Yaşı 65'in üzerinde veya risk grubunda olan kişilerin bu yıl mutlaka grip aşılarını olmaları gerekir." diye konuştu.