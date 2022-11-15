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Uzmanından korkutan grip açıklaması

Dr. Öğr. Üyesi Özcan Sönmez, mevsimsel grip vakalarının artışta olduğunu ve Kasım-Aralık aylarında katlanarak artabileceğini söyledi. Sönmez, maske kullanımının bireysel olarak düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 14:45
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Uzmanı açıkladı: Grip vakaları arttı

Uzmanından korkutan grip açıklaması
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İHA’nın haberine göre; Havaların soğumasıyla grip vakalarında artış hızlandı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özcan Sönmez, son dönemde artan mevsimsel grip vakaları hakkında bilgiler verdi.

Sönmez, “Sonbahar ve kışın gelmesi ile insanların kapalı alanlarda geçirdiği süre artınca bütün solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözükür. Bu artış özellikle mevsim geçişlerinde havaların ani değişmesi ve okulların açılması ile kapalı ortamda bulunan çocukların birbiriyle temasına bağlı artışı olur. Çocukların enfeksiyonu eve getirmesiyle birlikte, aile bireylerinin de soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış olur. Ayrıca covid vakalarında da artışa rastlanıyor" dedi.

Sözlerine maske kullanımını tavsiye ederek ve riskli bireyleri korumanın önemine değinerek devam eden Sönmez, "Mevsimsel grip vakalarında son 2 haftadır giderek artan bir yoğunluk görüyoruz ve bu önümüzdeki Kasım-Aralık aylarında katlanarak artacağını göstermektedir. Mevsimsel üst solunum yolu hastalıklarının artması da beraberinde covid-19 vakalarını da arttıracağını öngörmekteyiz. Bunun için özellikle kalabalık ve kapalı alanlarda maske kullanımının bireysel olarak tekrar düşünülmesini ve hasta olanların toplum sağlığını düşünerek maske takmasını, hasta iken işe gitmemesi gerektiğini vurgulamak isterim. Kış aylarında tüm mevsimsel soğuk algınlığı, zatürre ve covid-19 gibi solunum yolu hastalıkları mutlaka artacaktır ama alacağımız önlemlerle bunu en aza indirmek ve riskli bireyleri korumanın bizim elimizde olduğunu unutmamak gerekir" ifadelerini kullandı.

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