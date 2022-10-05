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  • Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'

Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'

Ankara kulisleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşandığı iddia edilenleri konuşuyor. Erdoğan’ın istifa etmek isteyen Soylu’ya karşı hamlesiyle net bir mesaj gönderdiği öne sürüldü.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 09:36
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'

Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
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Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, “AKP’deki Soylu söylentisi” başlıklı bugünkü yazısıyla AKP içinde pek sevilmeyen İçişleri Bakanı Soylu hakkında flaş bir iddiada bulundu.

Pehlivan’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

“İddia o ki Bakan Soylu ‘İstifa ediyorum’ demiş; Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap bile vermemiş ama iş orada kalmamış.

Geçen hafta pazartesi gecesi, kabinenin ardından, Soylu özel bir uçakla İstanbul’a inme hazırlığı yapmış. Uçak indiğinde onu karşılayacak taraftarları da hatta bazı gazeteciler de hazırlanmış. Soylu istifasını kamuoyuna duyuracak, bir de manifesto niteliğinde konuşma yapacakmış.

ERDOĞAN'DAN SOYLU'YA "DERİN" MESAJ

Ancak o gece Bakan Soylu’nun telefonunu kritik bir isim aramış. Elbette kendi adına değil, Erdoğan adına. Güvenlik bürokrasisinin bu önemli ismi, Soylu’ya ‘Orada dur’ demiş. Hem de sert bir şekilde. Hep çok şey bildiğini söyleyen Soylu’ya onun hakkında bildiklerini anlatmış. Bana garip geldi fakat telefondaki ses Çalışma Bakanlığı dönemini işaret etmiş...

Telefonu kapatınca muhasebe yapan Soylu’nun uçağı önce sabaha ertelenmiş. Sonra da iptal olmuş.

Erdoğan, bu yolla, ‘Sen istifa edemezsin, gerektiği zaman ben seni alırım’ demiş.”

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Dost
5.10.2022 11:06
Sayın Soylu gördün mü kraldan daha çok kral var demek ki  
 
Ahmet
5.10.2022 10:55
Aç tavuk misalı kıvranın. AKP yi yıkamazsınız  
 
İlhan Tunçer
5.10.2022 10:52
Onları görevden hepsini ilk seçimle millet ittifakı alacak.Az kaldı.  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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