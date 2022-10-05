Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, “AKP’deki Soylu söylentisi” başlıklı bugünkü yazısıyla AKP içinde pek sevilmeyen İçişleri Bakanı Soylu hakkında flaş bir iddiada bulundu.

Pehlivan’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

“İddia o ki Bakan Soylu ‘İstifa ediyorum’ demiş; Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap bile vermemiş ama iş orada kalmamış.

Geçen hafta pazartesi gecesi, kabinenin ardından, Soylu özel bir uçakla İstanbul’a inme hazırlığı yapmış. Uçak indiğinde onu karşılayacak taraftarları da hatta bazı gazeteciler de hazırlanmış. Soylu istifasını kamuoyuna duyuracak, bir de manifesto niteliğinde konuşma yapacakmış.



ERDOĞAN'DAN SOYLU'YA "DERİN" MESAJ

Ancak o gece Bakan Soylu’nun telefonunu kritik bir isim aramış. Elbette kendi adına değil, Erdoğan adına. Güvenlik bürokrasisinin bu önemli ismi, Soylu’ya ‘Orada dur’ demiş. Hem de sert bir şekilde. Hep çok şey bildiğini söyleyen Soylu’ya onun hakkında bildiklerini anlatmış. Bana garip geldi fakat telefondaki ses Çalışma Bakanlığı dönemini işaret etmiş...

Telefonu kapatınca muhasebe yapan Soylu’nun uçağı önce sabaha ertelenmiş. Sonra da iptal olmuş.

Erdoğan, bu yolla, ‘Sen istifa edemezsin, gerektiği zaman ben seni alırım’ demiş.”