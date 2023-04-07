Yüzlerce sığınmacı Kilis’te toplandı. Ölü bulunan çocuk için ‘kısas’ istediler

Kilis’te 4 Nisan’da okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan 9 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu, evinin bulunduğu sokaktaki su kuyusunda ölü olarak bulunmuş, şüpheli ev sahibi H.B. gözaltına alınmıştı.
Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili bir kişi daha gözaltına alınırken, dün akşam saatlerinde Kilis’te Suriyelilerden oluşan grup, su kuyusunda ölü bulunan Suriyeli çocuk sebebiyle sokaklara döküldü.
Suriyeliler attıkları sloganlarda 'kıssas' istediklerini belirtti. Şeriatı destekleten sloganlarda atan kaçaklar, çeşitli bayrak ve pankartta kullandılar.
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