‘Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya anne oldu

Güldür Güldür Show'daki "Mehtap" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Meltem Yılmazkaya, mart ayında bir süredir birlikte olduğu Kadir Doğan ile evlendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı düğün yapmayan Yılmazkaya, ilk bebeğini kucağına aldı.

DOĞUMU İSPANYA'DA YAPTI

Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Meltem Yılmazkaya, İspanya'da doğum yaptı.

Bir erkek bebek dünyaya getiren başarılı oyuncu, Instagram hesabından çocuğunun elini paylaşarak "Herkese tek tek dönemiyoruz dostlar... Malum zamanlar. Her şey yolunda şükür" notunu düştü.