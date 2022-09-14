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Gülşen 50 konserini iptal etti

Gülşen'in yılbaşına kadar olan 50 konserini iptal ettiği bildirildi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 19:33
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 19:48
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Gülşen 50 konserini iptal etti

Gülşen 50 konserini iptal etti
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DHA muhabirine açıklama yapan menajeri Haluk Şentürk, bir süre dinlenme kararı alan Gülşen'nin yılbaşına kadar planlanan 50 konserini iptal ettiğini söyledi.

Gülşen'in Avukatı Emek Emre de konseri iptallerinin hukuki bir yönünün bulunmadığını, kararın tamamen Gülşen'in inisiyatifinde olduğunu belirtti. (DHA)

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