Nagehan Alçı'dan 'Gülşen' çıkışı: Dünyayı biz kadınlar yönetsek...

İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, “İşte kadın hakim farkı!” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Alçı yazısında, aylar önceki konserindeki imam hatip sözleri nedeniyle tutuklanan ardından serbest bırakılıp hakkında iddianame hazırlanan sanatçı Gülşen’in ev hapsi kararını kaldıran hakimlerden bahsetti.

Alçı, "Gülşen’in ev hapsi kararını kaldıran 3 kadın hakimmiş, bir başkan ve iki üye… Hem cezaevine gönderen kararı hem de ev hapsi kararını verenlerin tümü erkekti. Gülşen’i yeniden özgürlüğüne kavuşturanların ise tümü kadın… Dünyayı biz kadınlar yönetsek her şeyin ne kadar farklı olacağını gösteren bariz bir örnek…" değerlendirmesinde bulundu.

Alçı şu ifadeleri kullandı:

"26 Kasım 2021’de, Türkiye bir dizi setindeki taciz ile çalkalanırken ve bir erkek hakim konuya takipsizlik kararı vermişken şöyle yazmıştım: “Batı ülkelerinde taciz, tecavüz ile kadına karşı şiddet ve cinayet dosyalarına kadın savcı ve hakimler bakınca ancak erkek tahakkümü tam anlamıyla kırılabildi. Elbette samimi hassasiyet gösteren erkekler de olmuştur ama kadına karşı işlenen suçlarda gereken cezaların verilmesi yönünde kitlesel devrimi hem ABD’de hem de Batı Avrupa’da kadın hukukçular yaptı.”

Tam o günlerde Kadıköy Tavşantepe metrosunda bir vandal elinde bıçakla bir kadına saldırmış ve dosyaya bakan kadın savcı o vandal için tutuklama talep ederken şu gerekçeyi yazmıştı:

'Şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır.' Bu, kadına karşı şiddet ile mücadele davalarında devrimsel nitelikte bir metindi zira suçu bireysel olmaktan çıkarıp kadın kimliğine yönelik suç olarak tanımlıyor ve katalog suç kategorisine sokuyordu. İşte nasıl ki kadına karşı şiddet davalarında kadın hukukçuların böyle devrimci çıkışları varsa yine kadın hukukçuların özgürlük konusunda da özel bir hassasiyetleri var.

Ben Gülşen ile ilgili yanlış kararı düzelten ve onu yeniden özgürlüğüne kavuşturan 3 kadın hakimi kutluyorum. Ne varsa kadınlarda var!”