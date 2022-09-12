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Gülşen’in ev hapsi kaldırıldı

İmam hatip liselilere yönelik bir konserinde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan yaptığı itirazın ardından cezası ev hapsine çevrilen ünlü sanatçı Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 11:56
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 12:29
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Şarkıcı Gülşen’in ev hapsi kaldırıldı

Gülşen’in ev hapsi kaldırıldı
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Ünlü şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde “İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Gülşen ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Gülşen’in "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Öte yandan, İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesince hazırlanan tensip zaptına göre, Gülşen'in "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol şartının da devamına karar verildi.

Bugün ise Gülşen'in avukatının yeniden itirazı üzerine ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması, İstanbul 7.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Verilen kararda ayrıca, sanatçının yurt dışına çıkış yasağı ile her perşembe günü imza atma şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildi.

Gülşen’in yargılanmasına ise İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesinde 21 Ekim saat 9'da başlanacak.

NE OLMUŞTU?

Gülşen’in 30 Nisan tarihinde verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor.” dediği bir video aylar sonra sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da bazı kimseler tarafından “#GülşenTuklansın” kampanyası başlatıldı.

Daha sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen hakkında soruşturma başlatmış, Gülşen de söz konusu ifadeleri için özür dileyerek, şu açıklamayı yapmıştı:

GÜLŞEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ: "DAHA BAŞKA BİR DİL BULMALIYDIM"

"Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım..."

AVM'de gözaltına alınan Gülşen, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklanmıştı. 3 gece cezaevinde kalan Gülşen, 4. gün ev hapsinde kalması koşuluyla serbest bırakılmıştı. Avukatları Gülşen için verilen ev hapsi kararına itiraz etmiş, talep reddedilmişti.

Gülşen hakkında hazırlanan iddianamede 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenmişti. İddianame kabul edilmişti.

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mehmet
12.09.2022 12:18
Siyasal islemın Kadın ve paradan başka bir konuları yok ki Afganistan a bak hedeflerini gör  
 
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