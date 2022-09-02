Gülşen’i şikayet edenler arasında bakın kimler çıktı

Şarkıcı Gülşen, 4 ay önce sahnede bir arkadaşına hitaben yaptığı espri nedeniyle tutuklanmış ardından ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti. Dini değerler üzerinden Gülşen'i hedef alan ve şikayet edenler belli oldu.

Şikayetçiler arasında; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği olduğu ortaya çıktı.

Ev hapsi kararıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen’in bir yıldan üç yıla kadar hapsi isteniyor. Şarkıcı Gülşen hakkında hazırlanan iddianamede şikayetçi olan 702 kişi ve kurumun detayları ortaya çıktı.

GÜLŞEN EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Şarkıcı Gülşen geçtiğimiz hafta nisan ayında verdiği bir konserinde ekip arkadaşıyla şakalaşırken söylediği sözler nedeniyle tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine konuldu. Dört günlük tutukluluk süresinin ardından Gülşen, ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Gülşen hakkında hazırlanan iddianamede bir yıldan üç yıla kadar hapsi istendi. Öte yandan, iddianamede müşteki (şikayetçi) sıfatıyla bulunan 702 kişi ve kurumun detayları dikkat çekti.

ŞİKAYETÇİLER DİKKAT ÇEKTİ

Gülşen hakkında şikayette bulunanlar arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı.

İddianamenin kabul edilmesi halinde şarkıcı Gülşen'in önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı belirtildi.