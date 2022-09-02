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Gülşen hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan ve itiraz üzerine ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilen sanatçı Gülşen Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 18:03
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 18:08
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Gülşen hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Gülşen hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
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İstanbul Ataşehir’de 30 Nisan 2022 tarihinde verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik söylediği sözlere ilişkin bir videonun geçen günlerde dolaşıma sokulması üzerine tutuklanan ve 4 gün cezaevinde kalan sanatçı Gülşen Çolakoğlu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, İstanbul 11. Asliye Ceza Mhakemesi'ne gönderildi. Mahkeme, iddianameyi kabul etti. Böylece sanatçı Gülşen hakkında dava açılmış oldu. Gülşen, duruşma tarihinin belirlenmesinin ardından hakim karşısına çıkacak.

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Mehmet Tok
2.09.2022 18:12
Bulmuşlar bir garip Gülşen'i vurdukça vuruyorlar. Bu ülkede ne ağır suçlar cezasız kalırken, bu Gülşen kini neden ? Ceza mı vereceksiniz, gitsin bir gün bir İH okulunda camları temizlesin meselâ.  
 
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