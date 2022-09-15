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Şarkıcı Gülşen karakolda imza verdi

Ev hapsi kaldırılan Gülşen Levent Polis Karakoluna giderek imza verdi

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 16:17
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Şarkıcı Gülşen Levent Polis Karakoluna gelerek imza verdi

Şarkıcı Gülşen karakolda imza verdi
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Hakkında verilen ev hapsi kararı12 Eylül'de kaldırılan ancak  yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı Gülşen bugün avukatı Emek Emre ile 14.20 sıralarında Levent Polis Merkezi'ne geldi.

 

Gülşen karakolda imza verdikten sonra 14.40 sıralarında polis merkezinden ayrıldı.

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Millet
15.09.2022 16:52
Elbet bu devirde geçecek gerçek suçlular hırsızlar hainler devleti Soyanlar milleti kuru ekmeğe muhtaç edenler parayı pul edenler hesap vereceği günü bekliyoruz  
 
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