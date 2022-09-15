Şarkıcı Gülşen karakolda imza verdi

Hakkında verilen ev hapsi kararı12 Eylül'de kaldırılan ancak yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı Gülşen bugün avukatı Emek Emre ile 14.20 sıralarında Levent Polis Merkezi'ne geldi.
Gülşen karakolda imza verdikten sonra 14.40 sıralarında polis merkezinden ayrıldı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.