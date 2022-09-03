Gülşen İzmir Fuarı'nda sahne alacaktı! Yerine bakın kim sahneye çıkacak

İzmir Enternasyonal Fuarı 91. kez kapılarını açarken bugün (3 Eylül) Çim Konserleri'nde sahne alacaklar sanatçı Gülşen ev hapsinde olması nedeniyle İzmirlilerle buluşamayacak.

ORKESTRA VE VOKAL GRUBU SAHNE ALACAK

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri (İZFAŞ) tarafından yapılan açıklamada, İmam Hatiplilere söylediği sözler nedeniyle tutuklanan daha sonra cezası ev hapsine çevrilen Gülşen Çolakoğlu’nun adli nedenle sahneye çıkamayacağını ve sanatçının orkestra ve vokal grubunun sahneye çıkacağı belirtildi.

GÜLŞEN'İN ŞARKILARI SESLENDİRİLECEK

İZFAŞ’tan yapılan açıklama şöyle; İzmir Enternasyonal Fuarı, Çim Konserleri kapsamında bugün programda yer alan Gülşen konserini, zorunlu nedenlerle, farklı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sanatçımız, kamuoyunca da bilinen adli kısıtlılığı nedeniyle sahneye çıkamayacaktır. Ancak Gülşen’in orkestra ve vokal grubu saat 21.30’da Çim Sahne’de performans sergileyecektir. Gülşen şarkılarının seslendirileceği, kliplerinin gösterileceği konsere tüm Fuar ziyaretçilerimiz ücretsiz davetlidir.



