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21 Ekim'de görülecek duruşma öncesi Gülşen'den önemli adım. Mahkemeye sunulan savunma dilekçesinde çarpıcı detaylar

Gülşen Çolakoğlu, 21 Ekim Cuma günü hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı tarafından mahkemeye sunulan yazılı savunmada, yurt dışı yasağının ve her perşembe günü karakola imza verme şartının kaldırılması talep edildi. İşte Gülşen'in verdiği dilekçenin detayları...

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 00:17
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Gülşen cuma günü görülecek duruşma öncesinde mahkemeye savunma dilekçesi verdi

21 Ekim'de görülecek duruşma öncesi Gülşen'den önemli adım. Mahkemeye sunulan savunma dilekçesinde çarpıcı detaylar
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Gülşen, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında İmam Hatip Liselilere hakaret ettiği iddia edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen soruşturma başlattı. 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınan Gülşen, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu 29 Ağustos'ta Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verildi. İddianameyi kabul eden mahkemenin, adli kontrollerin devamı yönünde karar vermesinin ardından Gülşen'in avukatlarının yaptığı itiraz üzerine İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, ev hapsinin kaldırılarak yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve en yakın karakola her hafta perşembe günü imza atma şartı da koydu.

DURUŞMA ÖNCESİ SAVUNMA DİLEKÇESİ SUNULDU

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Ekim Cuma günü ilk kez yapılacak duruşma öncesinde Gülşen'in savunmasının bir kısmı, avukatı Emek Emre aracılığıyla mahkemeye sunuldu. Savunma dilekçesinde, Gülşen'in söylemini sahne arkadaşı Miraç Çelenk'e yönelik söylediği belirtilerek, mahkemede tanık olarak dinlenmesi için çağrılması talep edildi. Gülşen'in paylaşılan videolarının başı ve sonu kesilerek suçlayıcı gösterilmeye gayret edildiği ifade edilen dilekçede, videonun kesilmemiş hali de mahkemeye sunuldu.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇU GERÇEKLEŞMEDİ"

Videonun 24 Ağustos'ta TikTok isimli sosyal medya platformunda paylaşıldığı anlatılan dilekçede, videoyu ilk olarak paylaşan Emre Arslan isimli kişinin de tanık sıfatıyla çağırılması istendi. Dilekçede, söz konusu konserin üzerinde dört ay bir hafta geçtiği, videonun neredeyse tüm vatandaşlar tarafından izlendiği ancak suçun en önemli unsuru olan açık ve yakın tehlike hususunun gerçeklememesi nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçunun da gerçekleşmediği vurgulandı.

Dilekçede, Gülşen'in sorgusunun alınması sonrasında adli kontrol tedbirlerinin tümünün kaldırılarak diğer duruşmalardan vareste tutulması da talep edildi. (DHA)

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