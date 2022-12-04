İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor

Ağrı'da belediye ekiplerince yapılan denetim sonucu 5 market mühürlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, AKP’li Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın talimatı doğrultusunda zabıta ekiplerince il merkezindeki market ve iş yerlerinin düzenli olarak denetlendiği belirtildi.

5 MARKET MÜHÜRLENDİ

Marketlerde gramaj, raf-kasa fiyatları uygunluğu, hijyen ve düzen, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlendiği anlatılan açıklamada, “Ekiplerimizin bugün gerçekleştirdiği denetimde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir.” ifadesine yer verildi.

AMASYA’DAN DA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA GELDİ

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, “Amasya adına söylüyorum, belediye başkanlığına geldiğim günden beri malum marketlerin hiçbirine ruhsat vermedim. O kadar baskı, o kadar talep oldu, hiçbirine ruhsat vermedim.” dedi.

Sarı, Belediye Başkanlığında gazetecilere açıklama yaptı. Kentte zincir marketlere yönelik denetimlerin devam ettiğini söyleyen Sarı, şunları kaydetti:

“Şehrimizde bu tür marketlerin açılmasına müsaade etmedim. Özellikle adı geçen marketin açılmasına müsaade etmedim. Lakin dün hangi akla hizmetle ya da kimler tarafından örgütlendiği belli olmayan bir gafilin, bir cahilin açıklaması Türk milletinin dikkatini çekmiştir.

Ben ona şöyle söylüyorum: Galip, mağlup olmuştur. Onun haddi de değildir, hakkı da değildir. Türk milletinin liderine, Sayın Devlet Bahçeli Bey’e dil uzatma cesaretini göstermesinin manasını anlayamıyorum. Bana göre manda yüreği yemiş olması lazım. Herkes dilinin ayarını bilmek zorundadır. Bilmezse haddini bildiren mutlaka olacaktır.

Türk milletinin duyarlı olduğuna ve hassasiyetlerine inanan birisiyim. Bu kendini bilmezin Türk milleti cezasını verecektir. Hemen tövbe etmeli, özür dilemeli. Yoksa bu işin altından kendini kaldıramaz.”

BAHÇELİ SERT AÇIKLAMA YAPMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sürekli zam yapan zincir marketlerin, FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerekir” açıklaması yapmıştı.

Bu açıklamadan sonra da Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zincir marketlere ilişkin yürüttükleri denetimlerin bulunduğunu belirterek, “Mevzuatın el verdiği ölçüde idari ve cezai yaptırımları uyguluyoruz” demişti.

BAHÇELİ’YE YANIT GELMİŞTİ

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, zincir marketlerin FETÖ’yle ilişkilerinin araştırılması gerektiğini söyleyen MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye sert yanıt vermişti. “FETÖ ile bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var” diyen Aykaç, “Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler” ifadelerini kullanmıştı.